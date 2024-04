“Mis jugadores están sobreviviendo”: Nueva queja de Pep Guardiola al calendario en la UEFA

El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, afirmó este sábado, tras ganar al Chelsea 1-0 en las semifinales de la Copa de Inglaterra (FA Cup), que no entiende cómo su equipo pudo “sobrevivir” tras el “puñetazo en la cara” del miércoles en la derrota ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

“No entiendo cómo hemos sobrevivido hoy. La gente no se imagina el puñetazo que recibimos en la cara, la forma en que nos han dejado fuera… ¿Por qué no nos dan un día más para que la cuidar salud de los jugadores? Coventry, Chelsea, Manchester United no jugaron Liga de Campeones o Liga Europa entre semana”, dijo.

“El día después (de la derrota ante el Real Madrid), la recuperación y luego ayer… nos saludamos y no puedes preparar nada. Cuatro horas desde Manchester hasta aquí y jugar el partido en estas condiciones…”, agregó Guardiola.

Bernardo Silva dio el triunfo al Manchester City

El mediocampista portugués Bernardo Silva, el jugador que falló el penalti que cambió el rumbo de la tanda ante el Real Madrid, se redimió con un tanto en el minuto 84 que sacó del apuro al Manchester City cuando le faltaba el aire, rebajando su finura con el balón y vencedor, para defender la corona de la FA Cup en la final, por la imprecisión ofensiva de un Chelsea que perdonó.

Se levantó el City con dificultad del duro golpe sufrido el miércoles en el Etihad. Aún digiriendo la frustración, la dura forma de caer desde el dominio apabullante al rival. Cerca de sufrir la segunda eliminación de un torneo en tres días. Visiblemente cansado. Muy justo en el físico y sin Erling Haaland en punta por un problema muscular.

Sobrevivió el City desde el error del Chelsea, tan irregular e imprevisible como toda su temporada. Estuvo en botas de Nico Jackson, que perdonó hasta tres ocasiones claras para tumbar al campeón dejando sin premio al planteamiento valiente de Pochettino.

Salió a por el rival, consciente de su superioridad física. Rebajó su posesión, provocó el error en el pase, reflejado en las pérdidas poco habituales de Rodri. Pero la imagen del técnico acabó asociada a la frustración por la falta de precisión en los metros finales de sus jugadores.

La inseguridad del Chelsea en el inicio de jugada, con Cucurella a punto de pegarse un tiro en el pie en un pase a Julián Álvarez que salvó Thiago Silva, la corrigió metiendo velocidad a cada acción. Con Enzo Fernández imponiéndose en la medular y Palmer poniendo brillantez con pases al espacio.

El City pasó a generar desequilibrio con De Bruyne y a enlazar ocasiones. Un zurdazo suyo tras gran acción de regate. Una carrera por banda en al que conectó con Foden y acabó en derechazo de De Bruyne que fue quien decidió la semifinal. Su acción acabó en un rechace en el segundo palo que encontró la calma de Bernardo Silva en la definición.

Lo intentó el Chelsea con más corazón que cabeza hasta el último instante del largo añadido. La última acción fue un reflejo de su partido. En una transición final de Chilwell en la que le sobró un toque al balón, con Sterling libre de marca para madar el partido a la prórroga, y precisión en el pase. El City venció en la adversidad y tiene en su mano ser el primero en retener las coronas de la Premier y FA Cup.

