Pep Guardiola contundente tras derrota ante Real Madrid: “La suerte no existe y estoy de acuerdo”

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, habló este miércoles posterior a la derrota de su equipo en penales ante el Real Madrid por la UEFA Champions League y se atrevió a afirmar que “la suerte no existe” al referirse a que los ingleses no pudieron sentenciar la eliminatoria a pesar de haber atacado los 120 minutos del tiempo reglamentario.

En rueda de prensa un autocrítico Guardiola dijo que sus jugadores del Manchester City lo dieron todo por conseguir el pase a las semifinales pero que aún así no fue suficiente.

“La suerte no existe y estoy de acuerdo. No hemos conseguido hacer gol. Hemos hecho todo. Qué manera más cojonuda de perder. Hoy duele, pero mañana nos tenemos que levantar y seguir. No podemos ganar siempre”, respondió el estratega catalán ante los medios.

Seguidamente fue autocrítico y felicitó por el pase al Real Madrid, aunque sí se refirió a su rival como un equipo que defendió con todo lo que tenía.

“Hubiera preferido ganar, claro. Lo primero felicitar al Real Madrid por clasificarse a semifinales. El Madrid defendió muy atrás, con mucha solidaridad. Lo dimos todo, no me arrepiento de nada. Lo hemos hecho todo, tanto defensivamente como ofensivamente. Es lo que hay”, añadió.

Más adelante Guardiola también recordó que los enfrentamientos previos con el Real Madrid se disputaron bajo atmósferas similares, incluyendo la remontada que consiguieron en la temporada 2021-2022 en semifinales, donde a la postre el Real Madrid se coronó campeón.

“Los tres partidos han sido muy similares, ellos han defendido más atrás, hemos creado muchas oportunidades, pero esto va de marcar goles. Ellos estarán en semifinales y nosotros no, por pequeños detalles. A veces ganas los penaltis, a veces no. No hemos convertido las oportunidades que hemos tenido. Todos hemos estado al mejor nivel, para ganar al Madrid tienes que estar al 100 %, lo hemos estado, pero no ha sido suficiente”, espetó Guardiola.

Por último, fue cuestionado por el planteamiento defensivo de Carlo Ancelotti, DT del Real Madrid, especialmente luego que Rodrygo Goes marcó el tanto de los Merengues a los 11′ minutos.

“No juzgo. Es la decisión de Carlo (el planteamiento). En otro deporte por estadística se hubiera ganado, pero el fútbol tiene esto de maravilloso. Yo, como entrenador, sólo puedo pedir esto (sacrificio) a mis jugadores. Claro que le doy mérito al Madrid, ha sido capaz de aguantar y resistir. Nos hemos enfrentado a muchos equipos cerrados y siempre encontrábamos la manera de encontrar un hueco, pero hoy nos ha faltado“, cerró.

Mira la rueda de prensa de Pep Guardiola aquí:

