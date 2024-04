Mujeres Destacadas 2024: Tanya Ramos-Puig

Tanya Ramos-Puig creció en el seno de una familia de escasos recursos en Washington Heights. Sus padres, que tenían pocos estudios formales, realizaban varios trabajos para poder sobrevivir. La pobreza era tal, que en una ocasión la familia fue desalojada de su hogar.

Y aunque el dinero siempre hacía falta, los padres de Tanya se las ingeniaron para que ella y su hermano pudieran ir a una escuela privada, lo que sin duda era un lujo para la familia.

“Por eso ahora, lo que hago en mi carrera es retribuir y ayudar a los niños que son como yo fui a que tengan educación de calidad”, dijo Tanya, actualmente directora general de la Monique Burr Foundation for Children, una organización sin fines de lucro dedicada a educar y empoderar a niños y adultos con información y estrategias para prevenir, reconocer y responder adecuadamente al abuso, bullying, bullying cibernético, explotación, peligros en la era digital y el tráfico humano.

Los programas de la fundación se han difundido entre millones de niños en todo Estados Unidos y alrededor del mundo.

Tanya, de ascendencia puertorriqueña, ha pasado 30 años de su vida en organizaciones sin fines de lucro porque para ella aspectos como la educación y la equidad son su pasión. Está convencida de que los niños, sin importar las circunstancias en las que nacieron, tienen derecho a educación de calidad y a estar informados.

“Lo que defendemos en la organización impacta mucho a las comunidades latinas”, dijo. “Porque hay mucha vergüenza relacionada con el abuso infantil, y las familias no lo denuncian por miedo a que les quiten a sus hijos, o los niños no lo dicen por no avergonzar a la familia”.

Entre sus planes está además ser asesora de otras mujeres latinas para que usen su voz y desarrollen su potencial.

“Mi mayor logro son las mujeres que he asesorado”, dijo. “Las que he podido apoyar y he ayudado a florecer”.

Además espera continuar por siempre en el sector sin fines de lucro e impactar al mundo de manera positiva.

“Porque quiero dejarlo mejor de como lo encontré”, asegura.