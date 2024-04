Paris Hilton muestra por primera vez el rostro de su hija London

Aunque la socialité Paris Hilton es conocida por siempre exponer su vida privada, no fue así con la llegada de sus dos hijos, Phoenix, de 11 meses, y London, quien nació en noviembre del año pasado. Es que hace tan solo unas semanas, la empresaria y su marido, Carter Reum, anunciaron que se habían convertido en padres de la pequeña y recién en las últimas horas decidieron mostrar su rostro por primera vez.

A través de su cuenta de Instagram, en la que acumula 26.4 millones de seguidores, la rubia presentó a su bebé con una serie de imágenes familiares.

“Presentando a London Marilyn Hilton-Reum. He soñado con tener una hija llamada London desde que puedo recordar. Estoy tan agradecida de que esté aquí. Realmente aprecio cada momento que paso con ella. Junto con Phoenix, mis bebés ángeles me han mostrado un amor que ni siquiera sabía que podía correr tan profundo antes de convertirme en su madre”, comenzó diciendo.

Y siguió: “Mi increíble viaje a través de la maternidad ha inspirado una nueva y profundamente personal canción con mi querida amiga Sia llamada ‘Fame Won’t Love You’. La canción sirve como recordatorio de que el vínculo especial que siento con mis hijos, mi marido y mi familia es más valioso que cualquier otra cosa en el mundo. Es un himno que te empoderará para mantener tus relaciones más sagradas aún más cerca de tu corazón -ya sea con tu familia, amigos o contigo mismo-. Espero que te guste tanto como a mí. Significaría mucho para mí que la escuches”.

Desliza

Además de 1.5 millones de “Me gusta”, la cantante y modelo de 43 años obtuvo miles de comentarios.

“Preciosa”, “¡Londres es perfecta como su hermano!”; “¡¡¡Felicidades!!!! Y tienes toda la razón. Acércate a tus seres queridos y agárralos fuertemente”; “Dios los bendiga a todos” y “La familia más hermosa. Estoy tan feliz de que hayas encontrado a tu alma gemela París… Bienvenida al mundo bebé Londres”, fueron solo algunos de ellos.

Cabe recordar que hace unos meses, la heredera hotelera contó por qué prefirió mantener su planificación familiar lejos de las cámaras e incluso sin brindar detalles a sus familiares, a quienes le contaron sobre London en Acción de Gracias.

“Mi vida ha sido muy pública. No quería que mi hijo llegara a este mundo con ninguna energía negativa”, mencionó en diálogo con el medio Romper. “Estoy muy contenta de haberlo hecho así, solo para que Carter y yo pudiéramos vivir ese viaje juntos sin que el mundo exterior se entrometiera”, añadió.

Además, sostuvo que después de Phoenix, soñaba con convertirse en madre de una niña y así ocurrió: “Siempre imaginé a mi mini-yo, poniéndole vestiditos y todas las cosas de mamá y yo que podríamos hacer juntas (…) Simplemente tener a mi pequeña mejor amiga”.

Paris Hilton revela por qué prefirió un vientre subrogado

Entre sus revelaciones, la millonaria contó el motivo por el que decidió ser madre a través de la subrogación de vientre.

“Tengo mucho estrés postraumático, por lo que pasé cuando era adolescente”, dijo con relación a los abusos y los traumas médicos que sufrió en un internado de Utah cuando era adolescente. “Si estoy en la consulta de un médico, me ponen una inyección, lo que sea, literalmente tengo un ataque de pánico y no puedo respirar. Sabía que no sería sano ni para mí ni para el bebé, crecer dentro de alguien que tiene tanta ansiedad”, completó.

Sigue leyendo: