Angélica Vale: “Ni me operé ni me inyecté ni tomo pastillas”

Angélica Vale ha logrado bajar de peso y tener su talla ideal luego de varios años de estarlo intentando y asegura que no fue gracias a una operación estética o pastillas mágicas. “Pues el (peso) que tuve antes de embarazarme, pero valió la pena. Lo vuelvo a hacer una y mil veces más con tal de tener a esos dos chamacos (Angélica y Daniel).

“Ni me operé ni me inyecté ni tampoco me tomé la pastilla que te chupa la panza. Sí fue un cambio de hábito, con una App, que no la estoy anunciando porque no me pagan, esa es la verdad, ¡deberían pagarme!”.

La actriz visiblemente más delgada señaló que el haber tenido sobrepeso nunca afectó su carrera, pues afortunadamente siempre tuvo trabajo.

“Pues nunca dejé de trabajar realmente, ¿cuántas veces no vine gordis a ‘Mentiras’? y me contrataron en ‘Vaselina’ gordis, adelgacé durante el proceso”.

Angélica asiste a la alfombra roja por las 200 representaciones del musical “El Mago, The Wiz” acompañada de su mamá Angélica María y sus dos hijos Angélica y Daniel, donde afirma estar orgullosa de su pequeña, quien mantuvo una breve entrevista con los medios.

“La ví con microfonillos, ya así ella muy importante, ahí va, medio pocha pero ahí va”.

La orgullosa abuela apoyará a sus nietos si deciden seguir sus pasos. “Nacieron loquitos también, (los apoyaré) desde luego, lo que quieran. Van a clases de teatro allá en Estados Unidos, hay una escuelita de niños y son felices”.

Sigue Leyendo más de Angélica Vale aquí:

· Angélica Vale se sincera con Jomari Goyso sobre las cosas que hace ahora que está delgada

· Angélica Vale, Alejandro Chabán y Raúl González bromean con su sorprendente cambio físico

· ¿Cuánto peso perdió Angélica Vale y cuál fue su secreto para adelgazar?