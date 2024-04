Adrián Di Monte demandó a Sandra Itzel por “violencia familiar” y ella envía tajante mensaje

El actor Adrián Di Monte desde hace meses viene enfrentando fuertes acusaciones por parte de Sandra Itzel, con quien sostuvo una relación sentimental de una década y que tildó este martes en ‘Hoy Día’ como tóxica. A su vez, él decidió tomar acciones legales en contra de ella y la mexicana no dudó en responderle.

“El violentador me ha denunciado… Cuando pensé que no podía caer más bajo demostró que sí, hasta el día de hoy sigues queriendo violentarme… PERO NO LO VAS A LOGRAR PORQUE NO TE TENGO MIEDO… Que empiece el show, ESTOY MÁS FUERTE QUE NUNCA… VOY CON DIOS Y LA VERDAD DELANTE DE MÍ”, fue el mensaje que acompañó el video subido a Instagram.

Itzel ha negado rotundamente las acusaciones y ha afirmado que todo se trata de una estrategia para desacreditarla públicamente. Además, ha asegurado que ella también ha sido víctima de agresiones por parte de Di Monte en el pasado.

“No te tengo miedo. Voy con un escudo enfrente de mí que se llama Dios todopoderoso y sobre todo con la verdad. Soy una persona justa que le encantan las leyes, tú no tienes nada en mi contra. Para mí son años, años de violencia de todo tipo, psicológica, sexual, física, económica y hay años de pruebas, carpetas y carpetas. El que ríe al último ríe mejor. Lo único que lograste con esto es demostrar la clase de persona que eres”, fue parte de lo que manifestó en el audiovisual.

Comunicado de Adrián Di Monte

“Por hechos posiblemente constitutivos del delito de violencia familiar, librando al Ministerio Público medidas de protección a fin de que la señora S.I.E.O. se abstenga de ejecutar cualquier tipo de violencia física o moral y de realizar conductas o actos de molestia en contra de mi cliente, para salvaguardar su integridad física y psíquica”, se lee en un comunicado compartido en por TVyNovelas.

“Al encontrarse abiertos diversos procedimientos legales, cualquier información al respecto será a través de la suscrita, a fin de evitar la divulgación de información por parte del Sr. Adrián Di Monte que pudiere afectar el resultado de los procedimientos legales en curso”, agrega la misiva.

