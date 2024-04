Jorge Bernal asegura que se siente en “casa” tras su regreso a la televisión

Jorge Bernal comenzó su carrera en la televisión hace bastante años, donde se destacó como presentador de varios programas de entretenimiento. Luego emigró a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y logró consolidarse como uno de los presentadores latinos más reconocidos en la televisión hispana.

Aunque su paso por ¡Suelta la sopa!, llegó a su fin, Jorge continúa trabajando en nuevos proyectos y oportunidades laborales que seguramente seguirán consolidando su lugar en la industria del entretenimiento. Su talento, compromiso y pasión le han permitido crear una sólida carrera que lo ha posicionado como uno de los referentes de la televisión hispana en Estados Unidos y el lunes estuvo en ‘Siéntese quien pueda’.

Carlos Mesber subió un video a la red social de la camarita donde expresó: “Bienvenido a ¡Siéntese quien pueda! ¡Qué maravilla tenerte esta semana!”. Bernal agregó: “(Estoy) contento, me siento como que estoy en casa, una casa renovada, pero como que la casa y ambiente huele a casa”.

Con su estilo ameno, cercano y divertido, Jorge se ganó el cariño de la audiencia y logró convertirse en una de las figuras más influyentes en el mundo del entretenimiento hispano en Estados Unidos. Durante su paso por ¡Suelta la sopa!, el programa de chismes y entretenimiento de Telemundo, logró mantener altos índices de audiencia e interactuar de manera cercana con sus seguidores.

Además, aprovechó para manifestar lo siguiente frente a las cámaras de Univision: “Estoy tan contento de que me hayas invitado a ¡Siéntese quien pueda!, a pasar tiempo contigo”, haciendo referencia a su colega Chiquibaby.

“Carlos ojalá escuches consejos y no contrates a la venenosa recuerda lo que te paso con ‘sls’, las personas no terminan por creer y darse cuenta de que ella NO ES…..Y te va a traer muchos problemas”, “Nunca pensé verte en Univision”, “Woooow, luces divino mi querido Jorgito”, “¿Qué haces ahí?, a ti hace tiempo te habían botado”, “Ya va, pero es que tú eras de Telemundo”, “Qué chulo verte de nuevo en TV”, “Qué maravilla verte otra vez”, “Qué bien todos juntos, me encanta como él trabaja”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

