Kuno Becker debuta como papá y presume tiernas imágenes con su bebé

Luego de que hace unos meses Kuno Becker sorprendió a sus admiradores al anunciar que se convertiría en padre, finalmente la espera ha terminado y ya dio la bienvenida a su pequeña hija.

A través de su cuenta de Instagram, el actor anunció la llegada de su bebita con un par de tiernas imágenes donde aparece posando con la pequeña recostada sobre su pecho y otra cargándola en brazos.

El mexicano acompañó las instantáneas con un extenso y emotivo mensaje:

“Hija, mis más grandes errores serán tus más grandes ventajas. Mis aciertos también consejos. Si es que los decides tomar. Todos mis secretos van a ser tuyos. Acerca de todo. Te contaré mi historia poco a poco. Unas cosas te sorprenderán mucho. Hay cosas que no sé todavía cómo voy a decirte. Pero lo que sí sé, es que siempre voy a buscar la mejor manera de decirte siempre la verdad. Por dura que sea, de la forma más amorosa, pero siempre la verdad. Mi reto más grande, es ser un ejemplo para ti. Con lo que haga no solo con lo que diga. Sé, que ese va a ser mi mejor consejo. Mis acciones. Te voy a enseñar que cualquier tipo de relación se basa en el respeto”, comenzó.

“Siempre. Sé, que quiero estar bien en todos los sentidos por mí, para poder estar para ti. Estoy aprendiendo a ser papá. No está fácil. Tenme paciencia. Me voy a tratar de ganar tu respeto, tu amor y tal vez si lo logro, un día, tu admiración. No sé si lo logre, porque tengo muchos errores. Pero voy a dejar el alma tratando. Quiero que te quede claro que nunca me vas a deber nada, como algunos dicen de sus hijos. Mi lugar y lo que me toca hacer, es protegerte, proveerte, enseñarte, inspirarte, hacerte fuerte, astuta, brava, estratega, respetuosa, carismática y muchas, muchas, muchas cosas más, continuó”.

“Pobre del iluso, o ilusa, que después de lo que yo te enseñe, se te ponga al tiro, porque yo he vivido de todo y más… y tendrás armas de todo tipo. Sé que hoy estás aquí porque yo te pedí. A mi abuelo Kuno. Mi ángel guardián. Tu bisabuelo… y ahora, le entro… está cansado… pero me rifo”, aseguró.

“Vivo, o muerto, en éste plano, o en el que exista, Ssiempre vas contar conmigo. Hagas lo que hagas. Digas lo que digas. Me quieras o no, yo siempre voy a estar de tu lado. Como escribí antes. Vivo o muerto. Desde cualquier dimensión conocida o por conocer. Desde donde me toque, estarás siempre protegida por mí”, finalizó Kuno.

Famosos felicitan a Kuno Becker por su pequeña

Aunque el histrión no reveló el nombre de su bebé, varios de sus compañeros del medio como Anahí, Ana Layevska y Mauricio Islas, le mandaron mensajes para felicitarlo.

“Querido amigo, empieza el mejor viaje de tu vida a lado de ese angelito que Dios les dio para que se lo cuidaran. Es la más grande bendición que puedan recibir. Te quiero”, dijo Islas.

“¡Muchas felicidades Kuno! Es lo más maravilloso y retador que existe. A disfrutarlo en toda su plenitud”, comentó Irán Castillo.

“¡Pero qué maravilla! Empieza lo más bonito de tu vida”, escribió Anahí.

“¡Felicidades! Que sea el comienzo del mejor viaje de tu vida”, aseguró Ana Layevska.

Sigue leyendo:

· Kuno Becker, protagonista de la película “Goal” confesó que intentó quitarse la vida tras estar sumergido en las adicciones

· Kuno Becker se vacuna contra Covid-19, tras saber que Paty Navidad se contagió y está hospitalizada

· Kuno Becker reveló que sus padres no le dieron cariño y lo corrieron de casa