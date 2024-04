Thalí García dice lo que ocurrió con su amistad entre Ariadna Gutiérrez y ‘La Divaza’

Algunos seguidores sugieren que quizás exista algún tipo de conflicto o distanciamiento entre ‘La Divaza’, Ariadna Gutiérrez y Thalí García, mientras que otros consideran que simplemente se trata de una coincidencia y que no hay ningún problema entre ellos.

“Yo sé que a muchos de ustedes les hubiera encantado verme reunir con mis excompañeros de Tierra, créanme es algo que mi corazón también anhelaba muchísimo, pero desafortunadamente yo estoy viviendo un proceso supremamente atípico y diferente al resto de mis compañeros o exparticipantes o participantes de La casa de los famosos”, comentó la actriz de ‘El señor de los cielos’ a través de Instagram.

“Creo que con hechos demostré, por ejemplo, cuánto adoro a Pedro (La Divaza); Ari debe saber ya en este momento que estuve súper al pendiente de ella a través de su familia, y así la lista es infinita. Lo mismo con Clovis. Yo los entiendo, créanme, que ustedes quieren respuestas así inmediatas, pero en este momento no sabemos si a lo mejor producción les pidió por la situación, que me parecería hasta lógico y obvio pensando yo en la contraparte, que no me hablen, que se mantengan alejados de la situación, y está bien porque no es de mi interés entrometer a terceros en el proceso que yo estoy viviendo”, agregó Thalí en su perfil oficial.

Lo cierto es que el reencuentro de ‘La Divaza’, Ariadna Gutiérrez y Thalí García, habría sido muy esperado por los fans del programa, ya que los tres formaron un gran equipo durante su participación en Tierra y se convirtieron en unos de los favoritos del público.

“Estoy defendiendo mi criterio, mi dignidad, mi carrera, mi economía, mi esposo, mis hijos, mi familia, mi esfera personal. Eso no quita que evidentemente me preocupa o no los quiera, y a lo mejor ellos también me quieren, y a lo mejor ellos también sienten esa curiosidad de volvernos a ver, o a lo mejor no. Pero yo pienso que va a haber tiempo y momento para todo. Este, al menos, es mi momento de enfocarme en lo mío y cuando ustedes se inventan todas estas historias lo único que hacen es entorpecer mi proceso, no solo legal sino también personal porque, créanme, no es chévere ver narrativas o cadenas de tuits donde suponen que yo odio a alguien o no apoyo a alguien o apoyo algo que no está bien”, mencionó.

