Niurka Marcos sobre Elizabeth Gutiérrez y William Levy: “Le ha puesto 50 millones de cuernos”

La situación entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy sigue siendo tema de conversación y los medios de comunicación no pusieron en duda consultarle a Niurka Marcos su opinión de lo que ha ocurrido entre la pareja que estuvo durante 20 años juntos y con dos hijos.

“Oye, William siempre le ha puesto los cuernos, no sé cuál es la novedad, ¿qué la agarró dentro de su casa?, pues él mismos lo dijo o lo demostró en el video: su esposa y su hija afuera y su amante adentro. Eso es lo que lo representa a él, la imagen dice más que mil palabras”, comenzó diciendo frente a los medios.

Siguió diciendo la vedette, al tiempo que subrayó que todo lo que ocurrió fue en parte porque Elizabeth lo habría permitido: “Ella ha aguantado mucho porque ha querido, porque nadie la ha obligado, nadie la ha obligado y ella que puede, además, tiene todo el derecho de aguantar si quiere, pero ahora no te quejes de lo que vienes aguantando un chin… de años, se me hace demasiado mustio, ¡qué hueva!”.

“Es horrible (que involucren a sus hijos). Cuando yo dejé a Juan (Osorio) mi hijo Kiko, me mira y me dice ‘mamá, ¿y de qué vamos a vivir?’. Porque yo nunca le dije a mi hijo que el billete más grande que entraba a la casa era de mi carrera, de mis fechas, y saben que le contesté ‘del trabajo de mamá, solo dame la oportunidad de demostrarte que yo también soy fuerte y poderosa y que voy a trabajar duro para sacarlos adelante’. No le envenené el alma, pero le dije una realidad, ‘de trabajar, papito’, porque él creía que nos mantenía Juan“, no dudó en mencionar.

Niurka Marcos no pudo contenerse. Por ello, habló sobre el tema financiero, aunque mencionó que no es de su incumbencia: “No sé si él la mantiene tampoco me importa, lo que sí es información pública, abierta y que todos podemos hablar porque está en todos lados es que le ha puesto 50 millones de cuernos y ella ahí”.

