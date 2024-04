Pareja de Juan Osorio reacciona a la opinión de Niurka Marcos tras decir que él la “mantiene”

Eva Daniela en diversas oportunidades ha sido criticada por la relación amorosa que sostiene con el productor de telenovelas Juan Osorio, debido a que él es mayor que ella por casi 40 años de diferencia. Sin embargo, ambos han decidido seguir adelante sin importarles las opiniones negativas en su contra.

No obstante, Niurka Marcos quiso hablar en contra de Eva, aunque ella ya había ofrecido declaraciones sobre ese tema, pues esta vez volvió a responder tras las constantes interrogantes que le hacían los reporteros y es que les dijo: “Gracias, no me interesa hablar de ese tema. No, porque en mi vida no existe esa persona”.

“La verdad, esa es una palabra que ni siquiera está en mi vocabulario, ni en mis principios, ni en mis valores. No me mueve esa opinión porque solo yo sé lo que hago, solo yo sé mi esfuerzo y es lo que importa”, añadió durante su intervención.

A pesar de las polémicas, la joven talentosa ha demostrado ser una profesional comprometida con su trabajo, logrando destacar en el mundo del espectáculo por méritos propios. Con una trayectoria en ascenso, Eva Daniela se ha consolidado como una figura prometedora en la industria del entretenimiento, dejando de lado los chismes y las polémicas para enfocarse en su crecimiento profesional.

Niurka Marcos ataca a la novia de Juan Osorio

“(Eva Daniela) es una persona que él mantiene, literalmente, y también está bien, no tiene nada de malo. Ellos pretenden hacerle creer al mundo que ella es ‘señorita’, no es ‘señorita’, tú eres su ‘sugar daddy’, entonces tú la mantienes, ella te tiene que dar algo”, mencionó la actriz de origen cubano frente a los medios de comunicación.

Además, la reconocida cubana expresó que: “Es el papá de mi hijo, lo amo por eso, pero me despeluqué porque ella dio el primer zarpazo. Ella se atrevió a decir ‘ella no existe en nuestras vidas’. Te atreviste escuincla y ahí fue cuando empecé a despotricar cómo es que nos quieren hacer creer que es señorita, qué pereza”.

