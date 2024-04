Óscar de la Hoya cierra las puertas a una revancha entre Ryan García y Devin Haney

El pasado sábado el joven boxeador mexicano-americano, Ryan García, venció al campeón del peso superligero Devin Haney por decisión dividida. Aunque García no se pudo quedar con el cinturón por un sobrepeso de tres libras en el pesaje pautado.

Esta derrota Haney rompió hace poco el silencio y comentó que esas tres libras de diferencia influyeron en el resultado de la pelea. Es por eso que lanzó la posibilidad de concretar una revancha contra García, pero en un peso justo dentro de lo pactado.

Sin embargo este posible requerimiento de Haney parece que no llama para nada el interés de Ryan García y su equipo. Y es que no solo el boxeador comentó que Haney ya quedó “muy golpeado” como para una revancha, sino que su promotor Óscar de la Hoya también cerró las puertas a una posible revancha.

“Buena suerte con Eddie Hearn, pero no habrá una revancha. Buena suerte en tu carrera y buena suerte con Eddie, un promotor europeo que intenta triunfar en Estados Unidos”, comentó De la Hoya a través de sus redes sociales.

Por otro lado De la Hoya también aprovechó para advertirle a Eddie Hearn que se mantenga alejado de Estados Unidos. Un territorio que según el promotor de ascendencia mexicana “le pertenece”.

“Eddie, por el bien del boxeo británico, simplemente quédate en el Reino Unido y promociona. Deja a los verdaderos promotores en el mercado estadounidense, donde el boxeo importa. Tuviste tu oportunidad desperdiciando cientos de millones de dólares construyendo nada en Estados Unidos”, lanzó el “Golden Boy”.

Errol Spence: Próximo objetivo de Ryan García

Ryan García venció, aunque con polémica, a Haney y ahora el joven boxeador quiere pasar la página y enfocarse en su próximo rival. El cual parece que no ha tardado mucho en elegir, pues ya empieza a lanzar señales para enfrentar a Errol Spence.

García comentó hace poco en su cuenta X ““Esperen, RG vs Errol sería una locura. No, ¿quieren eso? Déjenme escucharlos“. Rya tendría que subir dos categorías para llegar al peso de Epence. Sin embargo esto no parece ser problema, y es que él mismo ha comentado que pretende abandonar el peso superligero.

Spence por su parte viene de perder los tres títulos mundiales de la categoría welter ante Terence Crawford. Por lo que una nueva pelea ante un polémico Ryan García podría ser perfecta para recuperarse.

