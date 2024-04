Raúl de Molina sobre su molestia en vivo con un productor: “Me llamaron la atención en Univision”

A mediados del mes de marzo se registró una incómoda situación con Raúl de Molina mientras estaba en vivo en ‘El Gordo y La Flaca’. A su vez, el conductor de televisión no se contuvo y estalló en contra de un productor del espacio por no haberlo permitido que terminara de hablar, siendo con un video que le cortaron las palabras expresadas.

De Molina estuvo en el pódcast de Rodner Figueroa y explicó mejor lo ocurrido: “El otro día tuve un día difícil en el programa porque veo que me cortan del aire y yo lo dije y algunas personas dicen que yo tenía razón y me llamaron la atención en Univision con razón. Pero estoy cansado de que viene un productor y yo estoy hablando de algo importante y el hombre me corta sin decirme nada. Y eso no se lo harían a Jorge Ramos, que lo respeto muchísimo, pero no creo que se lo harían a él; no creo que se lo hacían a Don Francisco, ¿por qué me lo hacen a mí?”.

Este episodio generó un debate sobre la importancia del respeto y la comunicación en el ámbito laboral, especialmente en un programa de televisión en vivo donde la improvisación y la espontaneidad son fundamentales. Muchos coincidieron en que el productor debería haber esperado a que Raúl de Molina terminara de hablar antes de interrumpirlo, ya que cortarlo bruscamente sin previo aviso puede afectar su desempeño e incomodarlo frente a la audiencia.

“Yo le digo muchas veces a los productores del programa ‘oye, tienen que entender que este programa fue para yo y Lili hablar, esto es lo que le dio los ratings y lo que fue el show’. Y ahora quieren meter 20 noticias en el programa que ya vieron en otros programas y no creo que es lo normal que deben de hacer”, le dijo al venezolano.

A pesar de la polémica, Raúl continuó con su trabajo en ‘El Gordo y la Flaca’ sin mayores inconvenientes, demostrando una vez más su profesionalismo y su compromiso con el programa. Sin embargo, este incidente sirvió como recordatorio de la importancia de la comunicación efectiva y el respeto mutuo en cualquier ambiente laboral, especialmente en el exigente mundo del espectáculo.

Sigue leyendo:

· ¿Problemas en El Gordo y la Flaca? Raúl de Molina estalla en contra de la producción, estando al aire

· ¿Nuevos conductores en El Gordo y la Flaca?, Raúl de Molina se va, pero de vacaciones

· Hospitalizaron a la conductora de ‘El Gordo y la Flaca’, Lili Estefan, por un accidente en la nieve