“Ya no es solo un niño bonito”: Regis Prograis habla sobre Ryan García tras su victoria

El boxeador estadounidense Regis Prograis se pronunció tras la contundente victoria que consiguió el mexicoamericano Ryan García hace unos días contra Devin Haney en un combate que le permitió demostrar lo que realmente puede hacer dentro del pugilismo mundial; asimismo sostuvo que ahora lo considera un verdadero peleador al derrotar a una figura tan importante como Haney y no solo un niño bonito o un YouTuber.

Con estas palabras Prograis deja a un lado la dura crítica que realizó contra Ryan García a finales del año 2022 al considerarlo simplemente como un niño bonito que no buscaba tener realmente un papel valiosos dentro del boxeo; a pesar de esto durante su reciente entrevista para Fight Hype admitió que ha cambiado mucho desde el 2022 y ahora está listo para enfrentarse a muchos rivales de alto nivel.

Ryan Garcia celebra luego de ganarle a Devin Haney. Crédito: Frank Franklin II | AP

“Ya veo a Ryan García de forma distinta. Tengo que admitirlo, creo que es más serio de lo que creía. No es solamente un YouTuber. No te voy a mentir. Me agrada Ryan con todo lo que estaba haciendo. Me encantaría pelear con él algún día”, expresó en sus declaraciones.

“Él (Ryan García) está cambiando el boxeo. La noche de su pelea con Devin Haney, Ryan García cambió el boxeo, y eso es algo que la mayoría de los peleadores no pueden hacer. Ni siquiera le importó el cinturón, bebiendo cerveza en el pesaje, que quizás ni siquiera era cerveza sino agua. Está haciendo lo que quiere hacer. Él está siendo como un pionero, realmente está cambiando el boxeo, porque está haciendo lo que quiere hacer, y la mayoría de las personas”, agregó.

Palabras de Prograis en 2022

El boxeador estadounidense se había convertido en uno de los principales críticos de Ryan García durante los últimos años y esto se reflejó en las declaraciones realizadas justamente en dicho año, donde aseguró que el mexicoamericano no tenía la capacidad para enfrentar verdaderos combates en su interior.

“Creo que Ryan es solo un niño bonito. No creo que tenga ese perro dentro de él. En una pelea, tiene que salir el perro que habita en uno mismo. Llega un momento en que si estás recibiendo muchos golpes, y muchos golpes a la cabeza, tiene que salir el perro, y empiezas a preguntarte si realmente tienes lo que se necesita, empiezas a hacerte preguntas sobre ti mismo. Y creo que si Ryan se mete en ese tipo de situación, creo que no va a responder”; concluyó Prograis.

