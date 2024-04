Padre de David Benavídez revela quien es máximo rival de su hijo; descarta a Bivol y Beterbiev

El padre del boxeador mexicano David Benavídez, José Benavídez, reconoció que un enfrentamiento de su hijo por el título indiscutido de los pesos semipesados contra cualquier peleador no sería tan importante como la de tener que enfrentarse contra su compatriota Saúl ‘Canelo’ Álvarez debido al valor internacional que posee el tapatío al ser considerado como uno de los mejores libra por libra del planeta.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Izquierdazo sobre el título que buscará el Monstruo Mexicano el próximo 15 de junio para poder hacerse con el cinturón interino de las 175 libras; en dicho duelo el azteca podría enfrentarse al ganador del combate que protagonizarán los rusos Dmitry Bivol y Artur Beterbiev, aunque el señor José reconoció que el mayo deseo de su hijo es poder enfrentarse contra el Canelo.

“Voy a ser honesto, no creo que sea tan grande como si fuera Canelo. Porque al final del día hay que darle respeto a Canelo. Canelo ha sido una persona muy dedicada, muy disciplinada, ha hecho mucho en el boxeo, algo que va a ser muy difícil para los que seguimos, llegar y hacer lo que él ha hecho, él y Eddy Reynoso han hecho un trabajo espectacular y a nosotros nos queda mucho por hacer”, expresó el padre de Benavídez.

“Sea como sea Canelo es muy conocido mundialmente, entonces te soy sincero. Bivol le ganó a Canelo, pero ¿quién se recuerda esa pelea? ¿quién recuerda a Bivol?. Si tú caminas y preguntas quién es Bivol, nadie lo conoce. Ahora tú preguntas quién es Canelo y todo el mundo sabe quién es Canelo”, agregó el entrenador del peleador mexicano.

José Benavídez admitió que Dmitry Bivol no obtuvo el reconocimiento que debía por haber derrotado al Canelo Álvarez en el enfrentamiento que tuvieron y donde logró superarlo de manera contundente; ante esto reconoció que el duelo de su hijo contra el tapatío sería mucho más importante y le brindaría el empujón necesario a su carrera para colocarse en la élite del deporte en la actualidad.

“Entonces creo yo que no le dieron el crédito (a Bivol) o no agarró el crédito que se merecía cuando peleó con Canelo y lo derrotó. Entonces, soy sincero, no creo que vaya a ser una pelea… va a ser grande (ante alguno de los rusos), pero no tan grande como si peleáramos con Canelo”, dijo.

“Nosotros hemos tratado de pelear con Canelo desde hace mucho tiempo y más que nada porque Canelo, sea lo que sea, es una estrella, es una súper estrella, entonces creo yo que eso nos plantaría a nosotros en una posición grandísima y creo que David agarraría el respeto de todo el mundo. Con Bivol creo yo que nos pondría en una posición más y tal vez la gente se vendría a apoyar a David Benavidez, porque ya no habría más que se pudiera hacer para la pelea con Canelo Álvarez”, concluyó.

