Honran a Nicole Kidman con el premio AFI por su trayectoria en el cine y las artes

La famosa actriz Nicole Kidman fue honrada American Film Institute (AFI) con el premio Lifetime Achievement Award, durante la ceremonia número 49, donde estuvo acompañada de toda su familia en el Dolby Theatre de Hollywood.

La trayectoria de la estrella de cine fue reconocida en esta edición de los premios, donde deslumbró al presentarse enfundada con un ajustado vestido largo color dorado de la marca Balenciaga, el cual recordó a la prensa estadounidense la codiciada estatuilla de los premios Oscar.

“Estoy un poco nerviosa para ser honesta. En lugar de decir nerviosa, digo emocionada. ¡Así que estoy emocionada!”, dijo la actriz a Entertainment Tonight.

“Me siento increíblemente honrada de ser parte. Cuando miré la lista de homenajeados, me quedé asombrada. Y al ser la primera australiana en ser honrada, estoy muy, muy orgullosa de ello”, aseguró.

Por la huella que ha dejado en el mundo del cine y el arte, Nicole Kidman fue celebrada con un tributo durante esta entrega, la cual contó con participaciones de famosos como Reese Witherspoon, así como Naomi Watts y Morgan Freeman.

La encargada de entregarle el premio a Nicole Kidman fue su antecesora Meryl Streep, quien también emitió un discurso dedicado a su colega.

Nicole Kidman revela qué piensa su marido sobre sus escenas de sexo

La carrera de Nicole Kidman le ha llevado a protagonizar más de una escena subida de tono frente a las cámaras, antes y después de conocer al cantante Keith Urban, su actual marido y padre de sus dos hijas.

Lo cierto es que nadie puede decir que él no era consciente de dónde se estaba metiendo y por eso la famosa actriz aclaró que nunca se ha molestado al verla intimando con otras personas en la ficción.

“Mi marido es un artista, así que lo comprende todo perfectamente y no se involucra. Ve las series justo al final, cuando están terminadas y montadas, y aporta una mirada nueva. No lee los guiones, así que no sabe lo que va a suceder en el set de rodaje”, declaró en entrevista al portal E! News.

“En realidad no sabe mucho de lo que hago”, agregó.

Después de 18 años de matrimonio, han demostrado que forman una de las parejas más consolidadas, y no es casualidad, pues todo parece indicar que la clave de su éxito es la confianza.

Sigue leyendo:

· Nicole Kidman revela por qué no piensa volver a pisar una alfombra roja

· Dicen que Tom Cruise no asistió a los premios Oscar para evitar encontrarse a Nicole Kidman

· Nicole Kidman recibe ovación al ofrecer $100 mil dólares por un sombrero firmado por Hugh Jackman