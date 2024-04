Vaquero Navarrete expresó su deseo de tener una revancha contra Óscar Valdez

El boxeador mexicano Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete sorprendió a todos sus seguidores al manifestar su deseo de conseguir una revancha contra el también azteca Óscar Valdez en la categoría de las 135 libras; a pesar de esto reconoció que no sabe todavía si regresará a las 130 libras para poder alcanzar el cinturón de campeón que ostenta Valdez.

Recordemos que Óscar Valdez es el actual campeón interino de la categoría súper pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y el Vaquero Navarrete es el monarca absoluto; en caso de querer regresar a las 130 libras luego del enfrentamiento que tendrá el próximo 18 de mayo no tendría que enfrentarse contra Valdez y podría cambiar su futuro.

“Yo creo no nada más a mí, si no a toda la gente le gustaría ver una revancha, una oportunidad más a Valdez para demostrar que tal vez sí puede ganarme o algo así”, aseguró el peleador mexicano durante una entrevista ofrecida para Izquierdazo.

“Creo que si lo vemos desde un punto de vista diferente, creo que la gente de alguna forma sí quisiera esa revancha y en lo personal a mí me gustaría por el respeto que hay entre Oscar y yo. Él merece una oportunidad sin problema, es un guerrero y al menos yo sé que sí va a dar 100% de su capacidad para que se haga una mejor pelea, tal vez se enfoque más en una preparación más adentrada a mi estilo o no sé””, agregó.

Para finalizar el Vaquero Navarrete reveló que le resulta bastante molesto que Óscar Valdez noqueó a Liam Wilson en un total de siete rounds, mientras que él mismo lo pudo noquear también en un lapso de nueve asaltos; ante este motivo consideró que el sonorense se ha ganado el derecho de poder enfrentarlo en el cuadrilátero.

“De Óscar no se sabe mucho porque es un peleador que todo el tiempo sorprende, lo hizo con Wilson, a él lo noqueó antes que yo y tan solo con eso ya ganó una oportunidad, si no la tenía la ganó y creo que mucha gente lo va a aceptar sin ningún problema (para una revancha)”, enfatizó.

“Y en mi caso yo no tengo ningún problema, me gustaría hacerlo, sin embargo, traemos un plan ya en proceso y también forzarlo así no está fácil, enfocarme en él sería erróneo, hay que ir paso por paso y ya más adelante se sabrá, a mí sí me encantaría, me gustaría hacerlo y tomando la decisión después de la pelea sabremos qué pasaría”, concluyó Navarrete.

Sigue leyendo:

–Pelear contra el Canelo Álvarez o su retiro: Jermall Charlo habla sobre su futuro

–Padre de David Benavídez revela quien es máximo rival de su hijo; descarta a Bivol y Beterbiev

–“Lo planeé hace meses”: Ryan García revela que su locura fue actuada