Anne Hathaway revela que lleva más de cinco años sobria

La actriz Anne Hathaway abrió su corazón y reveló por qué no quiso volver a beber una gota de alcohol en su vida. Ahora lleva más de cinco años cumpliendo aquella promesa.

Hathaway había dado a conocer su decisión de evitar el alcohol durante una aparición en “The Ellen DeGeneres Show”, donde explicó que en ese momento quería estar completamente disponible y presente para su hijo.

Ahora, en una reciente entrevista con The New York Times, la intérprete habló sobre su salud y su edad.

“Hay muchas otras cosas que identifico como logros. Normalmente no hablo de ello, pero llevo más de cinco años sobria”, dijo al medio.

Y agregó: “Eso me parece un logro. Tener 41 años se siente como un regalo. El eje de la cuestión es que dudo en llamar a las cosas ‘mediana edad’ simplemente porque puedo ser una rigurosa de la semántica y podría ser atropellada por un automóvil más tarde hoy. No sabemos si esto es la mediana edad. No sabemos nada”.

Además, allí le consultaron si habrá una nueva entrega de ‘The Princess Diaries’ (2001), la icónica película con la que se catapultó a la fama, que ya tuvo su segunda parte.

“¿Se está armando algo con The Princess Diaries 3?”, le consultaron, a lo que ella respondió con un simple “sí”.

Cabe mencionar que tras el éxito de ‘Mothers Instinct’ (2024), el atrapante thriller donde Alice (Chastain) y Céline (Hathaway) son vecinas y amigas con hijos de la misma edad, pero que cuando uno de ellos muere en un accidente el vínculo se convierte en un lazo de amargura y desconfianza, Hathaway se prepara para el estreno de ‘The Idea of You’, cinta que llegará a Prime Video el próximo 2 de mayo y en el que la actriz se pone en la piel de Soléne, una madre divorciada que termina enamorándose de un hombre famoso mucho más joven.

Anne Hathaway en los British Fashion Awards 2023. Crédito: Vianney Le Caer | AP

