Bon Jovi confiesa que estuvo con más de 100 mujeres durante sus días de gloria como estrella de rock

El músico estadounidense Jon Bon Jovi confesó que durante los días de gloria con su agrupación en la década de 1980, disfrutó del estilo de vida de una estrella de rock al máximo.

Bon Jovi, de 62 años, recordó una época de excesos y tentaciones, a tal grado de convertirse en un “símbolo sexual”, tras el lanzamiento de su primer álbum en 1984.

“Me salí con la mía. Soy una estrella del rock and roll, no soy un santo. Sabes, no estoy diciendo que no hubo 100 chicas en mi vida: Soy Jon Bon Jovi. Era bastante bueno” dijo en una entrevista especial con Michael Strahan, en ‘Halfway There de ABC’.

Jon Bon Jovi implies he's been with 100 women – after confessing he wasn't always a 'saint' in marriage to Dorothea Hurley. pic.twitter.com/rAOmcwI87A — Rahmah Sanni (@SanniRahma61573) April 30, 2024

A pesar de la atención de innumerables admiradoras durante sus días de estrellato mundial, Bon Jovi destacó que su esposa Dorothea Hurley ha sido fundamental para su bienestar y éxito.

“No tengo ninguna duda de que este mundo gira gracias a ella. Por lo que ella hizo para que los niños estuvieran bien, lo que ella hace para que yo estuviera bien, lo que hacemos juntos para que todo esté bien. No hay duda de eso”, agregó Bon Jovi.

Bon Jovi elogió la contribución de Hurley a su vida y carrera, describiendo cómo han navegado juntos los altibajos a lo largo de los años. Destacó la importancia de “crecer juntos” en un matrimonio, subrayando que ha sido una constante en su vida a pesar de los desafíos.

“Ciertamente no tiene miedo de criticarme por algo, pero también está ahí cuando me caigo. Y estoy ahí para ella cuando cae. No importa dónde haya ido en mi carrera, los altibajos, llegamos allí juntos”, aseveró.

Jon Bon Jovi y Dorothea Hurley se casaron en 1989, cuando el rockero ya era una figura muy conocida en el mundo de la música. Tienen cuatro hijos en común.

