Futuro de Toni Kroos en Real Madrid luce incierto tras semis de Champions: “No pienso en el futuro”

Uno de los mejores volantes dentro del fútbol en los últimos tiempos, Toni Kroos, no sabe hasta el momento qué será de su futuro con el Real Madrid al restarle menos de dos meses de contrato y no dejar pistas sobre su futuro.

En rueda de prensa posterior al empate 2-2 del Real Madrid como visitante en el Allianz Arena ante Bayern Múnich, Kroos fue cuestionado sobre lo que vendrá posterior a la temporada y sin limitantes negó que haya tomado una decisión.

“No, (ríe tras ser cuestionado sobre su contrato). Yo estoy en un buen momento. Quiero ganar lo máximo esta temporada y no pienso en el futuro“, dijo el mediocampista.

Sobre el resultado, cree que beneficia a ambos equipos y cree que en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu se definirá todo.

“A los dos nos vale el resultado. Hemos tenido momentos buenos y momentos de sufrimiento, que es algo normal en unas semifinales de Champions. El resultado está bien, hemos dado la cara aquí y ahora a por la vuelta. Ojalá que sea una ventaja (jugar en el Bernabéu). Normalmente sí lo es, pero hay que hacerlo otra vez”, declaró.

El centrocampista germano fue uno de los mejores jugadores del encuentro, con su asistencia a Vinícius para el 1-0 como mejor momento.

“Hay mucho crédito para Vini. Yo vi que el central de ellos sigue a Vinícius, le conozco y sabía que iba a ir al espacio. El movimiento que ha hecho ha sido importante. Si tienes a jugadores como Vinícius te da la posibilidad de hacer estas cosas. Es rápido y listo”, contestó.

Por último, Kroos evitó hablar sobre Kylian Mbappé y su posible llegada al Real Madrid, así como también se negó a calificar a Vinícius como el mejor del mundo actualmente.

“Es futuro. No se van a juntar para la vuelta así que no es mi tema. (En cuanto a Vinícius Jr) No lo sé, es difícil. Esto puede cambiar cada semana o cada dos semanas. Vinícius seguro que es uno de ellos, y tenemos más. Hace una semana la gente decía que era Jude (Bellingham), ahora es Vini”, cerró.

Sigue leyendo: