Grupo Firme entrará a La Casa de los Famosos 4: Los habitantes cantarán “Ya Supérame”

Empiezan los eventos musicales en La Casa de los Famosos 4, previo a la gran final. Y es que tan sólo tres semanas nos separan del desenlace definitivo de este reality que logró adueñarse por completo del primetime de la televisión hispana. Por esta razón, Nacho Lozano anunció ayer -29 de abril- que hoy Grupo Firme entrará a la casa para deleitar a los habitantes con lo mejor de su música.

Recordemos que actualmente la agrupación está de gira con “La última fiesta/’peda’ tour 2024”. Previo a la presentación de la reconocida banda, el programa ya contó con la presencia musical de Pablo Montero, quien le reiteró su apoyo a Maripily Rivera.

Recordemos que durante la temporada pasada, tanto Madison Anderson como La Materialista y Paty Navidad tuvieron sus shows musicales. Todo como antesala a la última semana en la que todos pudieron compartir junto a un miembro de su familia por varios días, antes de la gran final.

En esta ocasión el show musical inicia con Grupo Firme. Muchos de los ex habitantes se mostraron muy tristes en el set, al saber que no podrán presenciar el evento musical, en primera persona, porque el show se vivirá dentro de la casa, y ellos al ser eliminados ya no pueden vivir este momento.

Por ahora recordemos que los únicos famosos que siguen en la competencia son: Alana Lliteras, Aleska Génesis, Lupillo Rivera, Maripily Rivera, La Melaza, Patricia Corcino, Paulo Quevedo, Geraldine Bazán y Rodrigo Romeh.

Descontento total por La Casa de los Famosos 4: Las celebridades rechazan la eliminación de Clovis Nienow

Aún faltan cuatro eliminados más par que conozcamos los nombres del top five que llegará a la gran final. De momento, muchos apuestan porque los finalistas de esta temporada sean: Lupillo Rivera, Maripily Rivera, La Melaza, Alana Lliteras y Rodrigo Romeh.

