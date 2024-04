Obama dice que Trump “no es considerado un tipo serio” en Nueva York

El expresidente Barack Obama criticó duramente al expresidente Donald Trump, diciendo que no es considerado un “tipo serio” en el estado de Nueva York.

Obama hizo las declaraciones en el podcast “SmartLess”, cuando el copresentador Jason Bateman le preguntó si le sorprendía la rapidez con la que “se diluyó la protección y la pasión por la democracia” en los últimos años.

“Me ha sorprendido que no haya barreras de seguridad dentro del Partido Republicano. Trump no me sorprendió”, respondió el expresidente demócrata antes de apuntar a Trump, según recogió The Hill.

Y añadió: “Quiero decir, él viene de Nueva York. No hay nadie en Nueva York que haga negocios con él ni le preste dinero. Aquí no se le considera una persona seria”.

La crítica del exmandatario demócrata llega en un momento en el que Trump enfrenta dos juicios en Nueva York, uno de ellos por dinero en secreto, donde se le acusa de 34 cargos de falsificación de registros comerciales.

Luego Obama siguió atacando a los republicanos, diciendo que esperaba que dijeran que Trump había ido demasiado lejos y se apoyó en el expresidente Bill Clinton y el presidente Biden, quienes participaron en el podcast junto a él.

“Pero me sorprendió que fuera elegido, pero no me sorprendió su comportamiento. Esperaba, y sospecho que Bill y Joe estarían de acuerdo con esto, que habría algunas personas en el Partido Republicano que dirían, no, no se puede llegar tan lejos. No se puede empezar a elogiar a Putin y decir que su inteligencia es mejor que la de las agencias de inteligencia estadounidenses”, afirmó.

Críticas de Obama

Las críticas de Obama a Trump parecen ser un adelanto de lo que será la campaña presidencial de noviembre, con el expresidente demócrata más activo ayudando a Biden.

A principios de año, Obama habría expresado su preocupación a la campaña de Biden por la fuerza de Trump, instándolos a reforzar su campaña.

De acuerdo con un respotaje del Washington Post, el expresidente Obama discutió el asunto directamente con Biden y le dijo a su equipo que “la campaña debe estar facultada para tomar decisiones sin aclararlas con la Casa Blanca”.

Hasta ahora la campaña del expresidente Trump no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Obama.

