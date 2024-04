Sebastián Caicedo y su separación de Carmen Villalobos: “Se me acabó el mundo”

Sebastián Caicedo confesó que la separación fue un momento muy difícil para él, ya que había construido toda su vida alrededor de su relación con Carmen Villalobos. Sin embargo, a pesar del dolor, afirmó que fue una decisión mutua, pero no pudo obviar que esa etapa la vio como “oscuridad” y pensó “en el suicidio”.

“Yo estaba muy perdido en ese momento y se me acabó el mundo, se me acabó mi vida porque esa era mi vida, tanto profesional como personal. Y yo siempre lo explico como cuando de pronto si te tiras de un edificio caes al suelo, pero si vas en una nave espacial en el universo y te abren la puerta, ¿dónde quedas? Yo quedé en… no sabía de qué agarrarme, no tenía muchas herramientas, tenía muchos vacíos y llegó la depresión a mi vida porque tenía mucho miedo cómo iba a reaccionar el mundo”, mencionó en el programa ‘Se dice de mí’.

“Sobre todo porque no sabía de qué agarrarme. Fueron momentos muy difíciles. Tenía mucho miedo cómo mi familia iba a reaccionar, sobre todo después de haber sido ese referente, no solo en Colombia sino en Latinoamérica y no sabía a qué me iba a enfrentar, sobre todo porque siempre van a buscar debajo de las piedras la razón y nosotros hasta hoy en día hemos sido muy conservadores en cuidar eso porque siempre va a haber un aprecio muy grande mutuo y yo nunca tendré nada malo que decir”, agregó en el espacio televisivo.

El actor también reveló que en medio de esta crisis tuvo la oportunidad de reflexionar y trabajar en sí mismo, lo que le permitió crecer como persona y profesional. Actualmente, está enfocado en su carrera y en disfrutar de su nueva relación sentimental de una manera sana y positiva.

“Me dio duro que al no encontrar una infidelidad tuvieran que buscar que de pronto fuera gay. Tengo grandes amigos gays que los quiero y los aprecio mucho y donde yo fuera gay lo hubiera dicho, es más no me hubiera casado. Pero si me pareció un golpe muy bajo”, expresó el colombiano.

Sigue leyendo:

· Sebastián Caicedo admite que sigue en contacto con Carmen Villalobos, por mensajes de texto

· Sebastián Caicedo reveló la causa por la que él y Carmen Villalobos decidieron poner fin a su matrimonio

· Sebastián Caicedo estará más cerca de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg tras su nuevo reto profesional