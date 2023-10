Sebastián Caicedo admite que sigue en contacto con Carmen Villalobos, por mensajes de texto

Sebastián Caicedo, 41, y Carmen Villalobos, 40, se casaron en el año 2019 y terminaron su matrimonio en 2022. Vale recordar que esta famosa pareja de origen colombiano tuvo una relación sentimental por más de una década, previo a casarse.

Tras el divorcio, por otra parte, muchos pensaron que la comunicación entre ellos habría llegado a su final, sobre todo porque muchos medios tanto colombianos como internacionales, inclusive fans de la pareja, comenzaron a rumorear con la posibilidad de que Caicedo podría haberle sido infiel a la protagonista de “Sin Senos Sí Hay Paraíso”.

Al no encontrar pruebas contra el actor, llegaron los señalamientos contra la actriz. Dijeron incluso que ésta habría llegado a sostener un breve romance con William Levy.

El tiempo ha pasado y ambos sostienen relaciones amorosas con otras personas, ellos siguen manteniendo el contacto vía mensajes de texto. Así lo hizo ver el reconocido actor en una entrevista reciente para el programa de YouTube “Desnúdate Eva”.

Caicedo dijo: “A veces hablamos porque todavía tenemos cosas en común, pero como los dos tenemos a nuestras parejas pues no nos extendemos tanto. Aunque trabajamos en la misma cadena de televisión no nos hemos cruzado físicamente, pero si un día me la encuentro la saludaré de la mejor manera porque ella es una persona increíble”.

En esta conversación el actor realizó una impactante declaración. Éste admitió que le hubiese gustado formar una familia con Villalobos. Dentro de su reflexión también admitió que probablemente fue mejor que esto no se diera, éste admite que en una separación son los hijos los más afectados.

En entrevistas previas con otros medios, Sebastián ha explicado que su separación le dejó una depresión profunda que le llevó cierto tiempo superarla. Asegura que no fue buena idea aislarse del mundo, que la soledad en ocasiones no ayuda para superar este tipo de crisis emocionales.

Nosotros también conversamos con el actor, luego de su participación en el reality de Telemundo, “Los 50”, proyecto en el que aprendió muchas cosas y en el que demostró que personalmente no está dispuesto a perder sus valores por $350,000 dólares.

Aseguró que los reality de competencia nunca han sido un problema para él, al contrario. Pero también afirmó que actualmente estaría más abierto a participar en programas como “Top Chef VIP”, y recordemos que éste es conducido por Carmen Villalobos para Telemundo.

Sigue Leyendo más de Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos aquí:

· Sebastián Caicedo reveló la causa por la que él y Carmen Villalobos decidieron poner fin a su matrimonio

· Sebastián Caicedo quier ser parte de “Top Chef VIP”, programa conducido por Carmen Villalobos, su ex esposa

· Sebastián Caicedo no deja que muera su sueño con Carmen Villalobos