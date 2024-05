Eugenio Derbez responde ante rumores de divorcio con Alessandra Rosaldo

El comediante Eugenio Derbez desmintió los rumores que circulan sobre su supuesta separación de Alessandra Rosaldo, con quién está casado desde 2012.

¿Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se divorcian? Estos son los rumores sobre su posible separación https://t.co/dpxDTk3FLz — Infobae México (@infobaemexico) April 30, 2024

El actor, de 62 años, acudió a la premier de la tercera temporada de ‘Acapulco’ donde confirmó que sigue muy feliz al lado de la actriz y cantante.

“Estamos bien. Ya me andan divorciando, pero no, seguimos muy felizmente casados“, dijo el comediante.

Aunque ahora vive en Los Ángeles, Derbez, quien ha tomado relevancia política tras liderar una campaña en contra de la construcción del Tren Maya, confirmó que hará lo posible para regresar a la Ciudad de México para ejercer su derecho al voto en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 2 de junio.

“Yo creo que voto aquí porque se me está complicando y con eso de que en el extranjero ya no dejan votar, muy raro, voy a tratar de venir. Pero de que voto, voto”, resaltó.

De momento su visita a México es para promocionar la nueva entrega de la serie que llega el miércoles a Apple TV, la cual protagoniza y produce.

“Estoy muy contento de hacer una serie que habla bien de México. Que no habla de narcotráfico, de la violencia y que es para toda la familia. Me da mucho gusto ir en la tercera temporada, la hicimos con la idea de hablar bonito de los mexicanos“, resaltó.

El intérprete aseguró que le ha costado mucho construir un nombre dentro de la industria del entretenimiento que se asocie con la calidad y la diversión.

“Es un trabajo de muchos años, de saber decir que no a las cosas en las que no crees, aunque te ofrezcan mucho dinero. Construir un nombre me ha costado y no lo pienso echar atrás“, agregó.

A la presentación donde se pudo ver el primer episodio también acudió parte del elenco como Vanessa Bauche, Enrique Arrizon, Camila Perez, Rafael Cebrián, Gala Montes, entre muchos otros.

