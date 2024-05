Profesor de instituto de estudios puertorriqueños en Connecticut no anticipa que proyectos de estatus avancen en el Congreso

Nueva York – El profesor de la Universidad de Connecticut (UConn), Charles Venator Santiago, no anticipa que los proyectos de ley que actualmente se encuentran ante la consideración del Congreso de Estados Unidos para resolver el estatus de Puerto Rico avancen en el trámite legislativo para convertirse en ley.

A juicio del académico, proyectos como el 2757 en la Cámara de Representantes, y su hermano en el Senado, el 3231, que proponen un plebiscito entre opciones no territoriales, no pasarán el cedazo de los cuerpos legislativos por razones que van desde los escaños en el Congreso en caso de ganar la estadidad hasta la situación económica de la isla.

El análisis de Venator Santiago parte de la premisa de que Puerto Rico sería un estado demócrata en caso de que se concrete la anexión.

“En Puerto Rico, el debate está dividido entre los estadistas, que tienen 50 % del voto, y los populares que tienen 45 % del voto. Y, ¿por qué EE.UU. está renuente a darle la estadidad a Puerto Rico? Puerto Rico sería un estado demócrata y tendría dos senadores y eso le daría un poder increíble en el Senado que a los republicanos jamás van a darle. Los cuatro representantes que sean electos probablemente sean demócratas…O sea, que eso sería darle asientos al Partido Demócrata. Los republicanos no van a acceder a esa decisión…”, indicó en entrevista con El Diario.

“Además de eso, la economía de Puerto Rico es un desastre; la deuda está fuera de control; el gobierno puertorriqueño no ha querido mejorar la economía. La Junta ha hecho un trabajo medio mediocre, pero ha estabilizado la economía un poco. El gobierno puertorriqueño estadista no ha querido mejorar las condiciones económicas para justificar la estadidad…Económicamente, no le hace sentido hablar de estadidad a EE.UU.”, opinó el profesor de Ciencias políticas.

Venator Santiago, quien además forma parte de El Instituto (Puerto Rican Studies Initiative for Community Engagement and Public Policy / PRSI), además cuestionó las deficiencias de las opciones contenidas en los proyectos.

Estadidad, independencia o libre asociación

“El problema es, uno, ¿a qué nos referimos con descolonización?; dar la estadidad a P.R. no es una forma de descolonización, es una forma de colonizarnos. Descolonización en P.R. significa una variante de independencia, y tienes dos opciones ahora; la soberanista no tiene un partido político en Puerto Rico. La posición de libre asociación…no tiene un partido político, no hay apoyo local; y la independencia que lo que más mueve es a un 2 % de la población. Entonces, ¿descolonización para quién?”, planteó Venator Santiago de ideología independentista.

El entrevistado consideró que, por motivos culturales, algunos congresistas también podrían rechazar la opción de estadidad.

“Puerto Rico tiene una cultura nacional diferente a la de EE.UU. Los puertorriqueños, aunque sean estadistas, celebran el equipo olímpico, las ‘Miss Puerto Rico’; o sea, tienen una visión cultural diferente a la de EE.UU., irespectivamente de las posiciones ideológicas. En ese sentido, la pregunta social y cultural es si EE.UU. quisiera admitir un territorio de ‘extranjeros’. Los demócratas pueden vivir con eso…,pero la derecha en EE.UU., imagínate añadirle una estrellita marrón a la bandera…”, planteó.

El profesor señaló, además, que el efecto colateral de excluir al Estado Libre Asociado (ELA), que defiende como institución el Partido Popular Democrático (PPD), sería adelantar la alternativa de estadidad.

Impacto de excluir el ELA de la consulta

“Tú excluir a 45 % de los participantes de esta conversación, le está dando a los puertorriqueños de seleccionar entre la estadidad o la independencia”, anticipó.

“Eliminas el ELA, lo que haces es que fuerzas a los puertorriqueños a escoger entre independencia o estadidad, y yo te garantizo que en ese momento dos tercera partes de los populares se van a mover a la estadidad antes de moverse a la independencia”, insistió.

Sobre la opción de la independencia, sostuvo que sus líderes no han logrado explicar su plan de desarrollo económico para la isla.

“El Partido Independentista (PIP) no ha ofrecido una alternativa económica a P.R., y la gente pobre va a decir, ‘para qué voy a pasar hambre con incertidumbre’…con la independencia no sabemos qué va a pasar”, argumentó.

“Pero el ELA no es una opción no territorial bajo el marco legal…”, cuestionó El Diario.

“Eso es una decisión administrativa. Cuando tú analizas toda la legislación histórica, el ELA es la posición que el Congreso siempre ha preferido y va a mantener porque le da la flexibilidad al Congreso de decidir cuándo va a gobernar a Puerto Rico como un estado, como un país independiente, etc. El problema es que para resolver ese debate, hay que darle a los puertorriqueños la posibilidad de llegar a un consenso que se haría a través de una Convención Constituyente”, respondió el entrevistado.

Importancia de plesbiscitos criollos

El académico no considera inútiles los plebiscitos criollos celebrados en la isla, a pesar de que no han tenido carácter vinculante en el Congreso o no cuentan con el aval de las autoridades federales.

“Sirve para dos cosas. Es una oportunidad para resaltar todos los problemas que hay en Puerto Rico; o sea, es una forma de traer consciencia de que Puerto Rico es un territorio, y, como territorio, está gobernado de una manera inferior, ya sea territorio incorporado o no incorporado…Y segundo, yo creo que es una oportunidad también para resaltar todas las contradicciones de los gobiernos locales en Puerto Rico. La mayoría de los problemas que yo veo ahora mismo son causados por los mismos puertorriqueños que siguen eligiendo a gente corrupta e incompetente que lo que hacen es manejar fondos federales para enriquecerse a cuesta del pobre en Puerto Rico. En ese sentido, ayuda a resaltar ese debate”, destacó.

El más reciente plebiscito de estatus en la isla se realizó el 3 de noviembre de 2020. En esa consulta, un 54 % de los electores optó por la estadidad. Sin embargo, para líderes de la oposición dentro y fuera de la isla, la anterior no es una cifra contundente considerando que prácticamente solo la mitad de la población (55 %) participó de la elección general.

Precisamente, este martes, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, se encontraba en la capital federal con otros líderes estadistas para pedir una audiencia en el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado para el proyecto 3231, presentado por Martin Heinrich.

Poco después de la conferencia de prensa de Pierluisi en la que participó Heinrich, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, compartió en redes que coauspició el proyecto, lo que eleva a 25 la cantidad de legisladores a favor del 3231 en ese cuerpo.

Ningún republicano ha coauspiciado la medida en el Senado.

Para que un proyecto de estatus como el mencionado o su versión en la Cámara se convierta en ley necesita ser aprobado en ambos cuerpos. Antes de que llegue al pleno para votación final, debe ser evaluado en el comité correspondiente.

Archivo digital con más de 150 proyectos congresionales sobre el estatus de Puerto Rico

Los proyectos 2757 y 3231 se encuentran en un archivo creado por Venator Santiago que recopila las más de 150 iniciativas presentadas en el Congreso sobre el estatus de Puerto Rico.

La compilación titulada “The Puerto Rico Status Archives Project (PRSAP)” que lidera el profesor es a su vez parte de la iniciativa de estudios puertorriqueños

“Una de las contribuciones importantes es que tienes acceso a toda la legislación, y puedes leer y comparar. Yo me senté, año por año, en el Congreso, y dije, ‘qué legislación toca el tema de estatus’. Entonces, al recopilarlo, le estoy dando a la gente acceso a esa información primaria que generalmente no está accesible. El segundo, es el ‘dashboard’ interactivo que te permite hacera análisis comparativos por Congreso, por debate; entonces, te da un marco más completo de los debates federales sobre estatus…”, explicó el investigador.

La recolección de información sobre los 153 proyectos se espera que ayude a políticos, medios noticiosos y a la comunidad en general a analizar el tema del estatus y las acciones tomadas desde el Congreso.

“El primer reporte que sacamos es un resumen sencillo de toda la legislación de plebiscito, de estatus, y estamos enseñándole a la gente cómo diferenciar entre las legislaciones y cómo entender los debates en el Congreso sobre esa legislación” , continuó.

A grandes rasgos, el autor ha llegado a la conclusión de que a las autoridades en Washington D.C. no les interesa resolver el dilema territorial de Puerto Rico.

“Al Congreso nunca le ha interesado un cambio de estatus, ni la independencia, ni la estadidad; lo que le interesa es un ELA domesticado. De la opinión de Sánchez Valle y la Ley PROMESA lo que hace el Congreso es que le quita el poder al ELA, quiere un territorio no incorporado sin los poderes que tenía el ELA”, planteó.

La intención final del archivo en el que colabora el profesor de Ciencias políticas, pero de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras, Javier Colón Morera, es incentivar el debate sobre un tema que, a pesar de su importancia, aún resulta ajeno para muchos boricuas, sobre todo en la isla.

“Yo quiero mover el debate. Yo creo que los políticos y académicos, en particular, son bien deshonestos con esta conversación de estatus. Hay mucha deshonestidad y mucha mediocridad en los debates. A mí lo que me interesa es traer esta información para abrir un debate más honesto y resaltar las contradicciones, porque el problema es que seguimos con posiciones ideológicas que no bregan con las contradicciones”, puntualizó el autor.

