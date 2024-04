Pierluisi presiona en Washington para que comité del Senado realice audiencia de proyecto 3231 para plebiscito no territorial en Puerto Rico

Nueva York – El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, confirmó este martes que presiona en Washington D.C. para que se realice una audiencia pública en el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado del proyecto 3231 que dispone para un plebiscito en la isla entre las opciones de estadidad, independencia y libre asociación.

“Voy a estar visitando oficinas de miembros del Senado en el día de hoy, como debe ser; y lo que pido en este momento es una vista pública en la que se pueda discutir en detalle el proyecto del Senado 3231 que es el mismo proyecto que básicamente aprobó la Cámara federal en el pasado Congreso, y le da a los ciudadanos americanos de Puerto Rico la oportunidad de escoger entre tres opciones no territoriales y no coloniales: estadidad, independencia o libre asociación. De igual manera compromete al Congreso a implementar el deseo de la mayoría”, declaró desde la capital federal.

“Es importante que esta medida se discuta en vista pública para continuar educando a los miembros del Senado que quizás algunos de ellos no tienen la información adecuada sobre el asunto del estatus de Puerto Rico. Estamos hablando de una causa de derechos civiles; derecho al voto por el presidente; derecho de representación con voto en el Congreso, que no tenemos hace más de 125 años. Por otro lado también un asunto de equidad y justicia. Programas tan importantes como el de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), Medicaid, Medicare, no aplican en P.R. con igualdad, y eso es una barbaridad”, expuso el primer mandatario.

Las declaraciones del primer ejecutivo de Puerto Rico se dieron como parte de una conferencia de prensa en el exterior del Capitolio en la que además se anunció la “Cuarta Toma de Acción del Congreso” por parte de la llamada “delegación extendida” o líderes estadistas que buscan adelantar esa fórmula de estatus para la isla.

La iniciativa la dirige el exgobernador Ricardo Rosselló, quien tras renunciar a la máxima posición del país en medio de protestas masivas en el 2019 fue elegido nuevamente por votantes en una elección especial en el 2021, pero como delegado por la estadidad en Washington junto a otros cinco militantes del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Rosselló estuvo presente en el evento y secundó las expresiones del gobernador. El precandidato a la comisaría residente en Washington del PNP, William Villafañe, también participó en la actividad.

El proyecto presentado por el senador de Nuevo México Martin Heinrich es la versión del 2757 introducido en la Cámara.

“Esto se trata de equidad. Esto se trata de ciudadanos estadounidenses siendo tratados con igual nivel de derechos y dignidad sin importar donde vivan. Y eso es fundamental”, planteó Heinrich, quien considera que el tema del estatus de P.R. está ganando “momentum” o ímpetu en la capital federal.

“Ahora tenemos 25 coauspiciadores. Eso es un número que rompe récord, y el interés y el entusiasmo apenas se está construyendo”, opinó el senador.

Todos los senadores que coauspican el proyecto son demócratas.

A preguntas de miembros de la prensa, Heinrich confirmó que el 3231 no cuenta, al momento, con co-auspiciadores republicanos, pero aseguró que continúan las conversaciones para convencer a miembros de ese partido para que briden su apoyo a la medida.

Parte de las conversaciones son con el presidente del Comité de Energía, el demócrata de Virginia Occidental, Joe Manchin, quien tiene amplias reservas sobre un proceso para solucionar el estatus de P.R. sin antes consultar a los estadounidenses sobre si estarían dispuestos a admitir un nuevo estado.

En el caso del 2757, la legislación cuenta con 95 coauspiciadores, 13 de estos republicanos.

En ese organismo, lideran los esfuerzos legislativos la comisionada residente, la republicana Jenniffer González, y la representante demócrata de Nueva York, Nydia Velázquez.

Para que un proyecto de estatus como el mencionado se convierta en ley necesita ser aprobado en ambas Cámaras. Antes de que llegue al pleno, debe ser evalúa en comité.

Grupos de la diáspora más ligados al ideal de la independencia se han mostrado opuestos al proyecto por entender que está inclinado a la estadidad sin que se explique con claridad el alcance de esa opción de estatus para P.R. en términos de pago de impuestos, idioma oficial, y otros aspectos.

Los miembros del Partido Popular Democrático (PPD), por su parte, también se han opuesto a la Ley de Estatus de Puerto Rico porque excluye al Estado Libre Asociaciado (ELA), alternativa que defiende la colectividad como institución a pesar de ser territorial.

La versión original de la Ley de Estatus de Puerto Rico fue presentada en el 2022, y aprobada por los demócratas y algunos republicanos a poco para el cierre de la sesión en diciembre de ese año.

La comisionada residente no estuvo presente en la conferencia. El Diario contactó esta mañana mediante correo electrónico a su equipo de prensa para solicitar una declaración sobre el curso de los proyectos en el Congreso y la toma de los estadistas, pero hasta horas de la tarde no habíamos recibido respuesta.

Pierluisi y González se medirán en las primarias del PNP, el próximo 2 de junio, por la candidatura a la gobernación.

En las últimas semanas, la precandidata ha insistido púbicamente para que Pierluisi active un mecanismo en ley para una consulta criolla de estatus como parte de la elección general de noviembre.

