Mauricio Umansky se mudó a un lujoso apartamento tras su separación de Kyle Richards

La separación de Kyle Richards y Mauricio Umansky es un hecho. Tanto así que que el empresario y agente inmobiliario se ha mudado de la casa en Los Ángeles, California, que compartieron durante los últimos años.

Según ‘Page Six’, el ex de la personalidad de televisión se ha mudado a un lujoso apartamento en West Hollywood, California. El medio pudo encontrar que una fuente cercana a Umansky declarara que la nueva residencia se encuentra dentro de lujoso y recién construido 8899 Beverly.

Hay que recordar que en este mismo edificio acaba de comprar una residencia el actor Matt Damon, quien pagó $8.6 millones de dólares. Por los momentos no se tiene detalles exactos sobre cuál es la unidad que ha comprado el agente bienes raíces.

Lo que se tiene que resaltar es que el 9988 Beverly ofrece una serie de servicios de lujo a todos sus inquilinos. Por ejemplo: conserje durante 24 horas, gimnasio, spa, sala de yoga, piscina, chimeneas al aire libre, comedor y más.

En su momento se dijo que Damon tendrá que hacerse cargo de una cuota mensual de $5,000 dólares por le mantenimiento del edificio, se asume que Umansky deberá hacerse cargo de una cuota parecida.

La misma fuente le dijo a ‘Page Six’ que Umansky tiene intención de seguir visitando la residencia donde se ha quedado su expareja.

Hay que recordar que la pareja no ha dado declaración oficial sobre su separación, e incluso la actriz y estrella de ‘The Real Housewives of Beverly Hills’ dijo que no era un asunto que importara a nadie más que a ellos mismos.

Lo único que Richards ha dejado claro es que su relación tuvo muchos altos y bajos durante los últimos 27 años.

