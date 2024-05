Prime Video: “Nahir” es la película sobre la mujer más joven de Argentina en recibir cadena perpetua

El 22 de mayo, Prime Video presentará “Nahir”, un thriller y drama policíaco que narra la historia sobre la mujer más joven de Argentina en recibir cadena perpetua. Conversamos intimamente con Valentina Zenere, la actriz que le presta su cuerpo a Nahir Galarza para contar su historia.

Intenté entender la psiquis del personaje… brindo mi cuerpo y mi alma al trabajo en el que estoy. No sé si -la- entiendo, pero creo entender su mente", Valentina Zenere, – actriz que le da vida a Nahir Galarza.

El día de la entrevista llegamos muy temprano al set de “Nahir” y Valentina Zenere no estaba por ningún lado cuando entramos al patio central. El lúgubre lugar de la grabación me tenía impactada. Me dijeron que hace muchos años el sitio había sido una correccional de menores, o algo parecido. Me entraron escalofríos con sólo pensar todo lo que pudo haber pasado entre esas paredes, pero tampoco pude evitar entender que el lugar era perfecto para la historia que ahí se iba a contar.

Al fondo, las cámaras ya estaban rodando una escena y teníamos que guardar silencio. Entró una oficial en escena junto a una joven de cabello muy liso, largo y rubio. Era delgada y llevaba una camisa rosa, ésta tenía una linea roja en el cuello redondo de la misma. Detalles.

La joven de la escena parecía retraída, como si su cuerpo estuviese ahí, pero ella no. Sus ojos. Su mirada fue lo que más llamó mi atención, porque siempre me pareció pérdida, lejana. Es como si ella fuese inanimada, pero por momentos.

Hacía mucho frío en Argentina ese día. Seguí viendo la escena pero me quedé bajo el sol para agarrar calor. Hacía mucho frío en el set, pero alrededor de la joven del cabello largo y liso parecía no haber aire alguno. ¡Una hoja seca parecía tener más vida!

Y sí, Valentina Zenere no estaba ahí, ante mi la actriz se había mimetizado con Nahir Galarza.

Era el año 2018 y tenía 19 años…

Nahir Galarza tenía 19 años en 2018 cuando al fatal suceso se llevó acabo. A esa edad se convirtió en la mujer más joven en ser condenada a cadena perpetua en Argentina. Fue acusada y condenada por matar a su novio, Fernando Pastorizzo, rápidamente.

Conversé con Valentina Zenere, actriz de 27 años que es reconocida en Latinoamérica por formar parte de proyectos importantes como “Las Chicas del Cable”, “Élite”, “Soy Luna” y “Casi Ángeles”, entre otros; para el momento de nuestra conversación Zenere aún se veía como Nahir.

Escena de la cinta “Nahi”, la nueva película de Amazon Original. / Foto Cortesía de Prime Video.

La primera pregunta que le hice fue en relación al trabajo que ella como actriz tuvo que realizar para entrar en el personaje. Me dijo que se preparó mucho para éste con ayuda de su coach personal. También me contó que sabe que un buen actor puede entrar y salir de este tipo de personajes sin que estos lleguen realmente a afectarlos, pero aún así me contó que hay elementos que se pueden utilizar para desequilibrar la carga emocional y/o afectiva que se pueda quedar dentro.

Ella misma logró hacerlo manteniéndose en constante comunicación con su equipo y haciendo uso de elementos sonoros. “También escuchaba frecuencias por la noche y/o reguetón muy duro y fuerte en los audífonos”, dijo Zenere entre risas.

“Lo que más me gusta de mi trabajo… me obsesiona la mente humana, me dan muchas ganas de entender por qué hacemos las cosas. Y este -personaje- era tan complicado como todo, que cuando me preguntaron si quería hacer esto dije ‘obvio’“, recordó junto a mi la actriz argentina. Quien verdaderamente logró sentir que entraba en la cabeza de Nahir, a tal punto que llegó a soñar muchas veces con ella.

Pero qué hay detrás de esta condena, cuáles son las dudas y/o las críticas que hay alrededor del sistema judicial argentino que tantos y muchos señalan. Todas estas preguntas las tiene no sólo la audiencia, sino también la prensa y la misma Zenere. Le pregunté si haciendo este personaje ya tenía un veredicto. Yo quería o buscaba saber si para ella Nahir era culpable o inocente.

Cuando empezamos todo este proyecto, dijimos no vamos a pensar si fue el padre o ella, porque no nos suma a la historia que queremos contar… Sí tengo mi postura… Tengo lo que pienso, pero no te lo voy a decir", Valentina Zenere, – en entrevista exclusiva para El Diario de Nueva York.

Su respuesta no me sorprendió, porque la verdad entiendo que prefiera guardar silencio. Ella lo hizo haciendo alusión a la cultura de cancelación que reina hoy en día.

¿Por qué Zenere habló de la posible culpabilidad del padre? Esto es porque la historia de Nahir dio un giro inesperado cuando acusó a su padre, un oficial de la policía, de ser el verdadero asesino; lo que fue rápidamente descartado por el sistema de justicia.

Pero sí, desde luego que muchas cosas llaman la atención alrededor de este crimen. Para empezar, la brevedad con la que se solventó el caso y se declaró sentencia. Cuando en Argentina, como en muchos otros países del mundo, casos como éste llevan años sin ser resueltos. Casos en donde la víctima no es un hombre sino una mujer.

¿Qué hubo aquí, justicia o injusticia? El veredicto final lo tendrá el público una vez vean “Nahir”, producción que estará disponible en Prime Video en más de 240 países y territorios a nivel mundial, el próximo 22 de mayo.

Sigue Leyendo más de Prime Video aquí:

· “Menem” es la nueva serie de Prime Video: conocimos a su protagonista, Leonardo Sbaraglia y entramos a la mente del personaje

· “El Presidente: El Juego de la Corrupción” vuelve con una segunda temporada y su autor, Armando Bó, habla de esta producción

· El Vive Latino nos hizo perder la voz de tanto gritar y a otros nos salvó en medio de la oscuridad