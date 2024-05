Carlos Rivera y la razón por la que se lleva a su hijo de meses de nacido a sus viajes laborales

Carlos Rivera demuestra que, a pesar de su éxito y reconocimiento en la industria musical, su mayor felicidad está en su familia y en ser un buen padre para su hijo. Sin duda, su sinceridad y transparencia sobre su paternidad han conmovido a sus fans. Por ello, no duda en llevárselo de viaje para seguir estando al lado de su pequeño y continuar cumpliendo con su agenda laboral.

Para nadie es un secreto que el cantante y su esposa Cinthya Rodríguez son bastantes discretos si de su vida personal se trata, aunque esta vez él fue un poco más abierto sobre la manera en como busca equilibrar su vida para no descuidar nada.

“Desde que nació mi hijo cambié mucho mi manera de hacer las cosas, por eso te decía que antes me aventaba estas locuras de ir y venir en un día. Desde que nació, pedía que todo el primer mes no me pusieran nada de trabajo y realmente así fue, yo no trabajé nada y después se programó todo para que yo pudiera estar en México, yo podía ir a trabajar, pero volvía a casa, no estaba fuera o lejos”, comenzó diciendo en el podcast Cracks, de Oso Trava.

“Después ya se vino conmigo, a Argentina, a Uruguay, a España, porque de alguna manera siento que no quiero esa parte de que se repita el patrón (ser un padre ausente), sino todo lo contrario, yo sí quiero que forme parte de lo que hago. De alguna manera creo que los padres normales que tienen un horario, que salen en la mañana y regresan por la tarde, creo que yo he tenido la oportunidad de tener muchísimo mejor tiempo que eso, porque tengo días enteros, puedo estar una semana completa en mi casa y solo ir a trabajar el fin de semana y regresar, eso es una gran ventaja”, añadió.

El mexicano, de 38 años, también aprovechó para revelar detalles de su trabajo: “Termino la gira y empiezo un tiempo de hacer una gira mucho más tranquila, tengo uno o dos shows por mes, entonces puedo estar en mi casa. Sí, te replanteas por completo, cómo lo quieres hacer, me acompañan en la mayoría de los shows”.

