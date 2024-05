Columna de María Marín: Lo que más lamentan las mujeres antes de morir

¿Alguna vez te has puesto a pensar de qué podrías arrepentirte cuando envejezcas y llegue el final de tu vida? Quizás de no haber luchado por un gran amor, no atreverte a comenzar aquel negocio soñado, no compartir más tiempo con tus seres queridos, no decidirte a salir del clóset, no lanzarte a un escenario artístico o no haberte alejado antes de alguien dañino…

Sin duda, los motivos de los remordimientos en la vejez son innumerables, pero la mayoría de ellos son inspirados por el miedo al fracaso y sobre todo, por el “qué pensarán otros de mí”.

¿Cuántas veces has dejado de hacer algo por temor a lo que digan de ti? El fenómeno de “vivir con los demás”, esa opinión ajena que paraliza de terror a tanta gente, frenando sueños y aplastando futuras oportunidades de felicidad es más común, alarmante y perjudicial de lo que pensamos.

Precisamente, la prestigiosa Universidad de Harvard estudió durante los pasados 85 años, los remordimientos de las mujeres antes de morir y acaba de revelar que al final de sus días, casi todas las damas se lamentan de lo mismo: haber pasado tanto tiempo preocupándose de lo que piensan las otras personas. Además confesaron, las muchas veces que perdieron su autenticidad, por temor a críticas negativas.

Lamentablemente estas mujeres tuvieron que llegar al final de sus vidas para descubrir el obstáculo más grande en sus recorridos terrenales. Sin embargo, sus arrepentimientos son el mejor secreto que hayan podido revelar a una sociedad que busca incansablemente ser feliz. “Usa el arrepentimiento para aprovechar la vida que tienes por delante”, fue la mejor conclusión que pudo haber expresado este importante estudio.

De ahora en adelante, aprende de tus errores, de todo lo que no tienes hoy por esconderte detrás del “qué dirán” y recuérdalos cada vez que una opinión o crítica parezca ser más poderosa y convincente que tus deseos. Pero más importante aún, pregúntate: ¿cuán arrepentida estaré luego, si no hago esto? La respuesta, no sólo te dará valentía para lanzarte y volverte sorda a las voces entrometidas, sino que al final de tu vida tus satisfacciones, superarán a tus arrepentimientos.

¡Manda a volar el “qué dirán”!

Para más motivación visiten:

www.mariamarin.com

Facebook: Maria Marin

X: @maria_marin

Instagram: @mariamarinmotivation

Tik Tok:mariamarinmotivationYouTube: Maria Marin