Silvia Navarro aclara las interrogantes sobre un supuesto amorío con una mujer

La vida amorosa de Silvia Navarro ha sido objeto de interés para muchos, pero la actriz ha optado por mantener su vida personal un poco reservada. Sin embargo, su nombre ha ocupado los principales titulares de la prensa y prefirió despejar algunas dudas que comenzaron a surgir luego de compartir parte de su vida en las redes sociales.

La mexicana de 45 años causó revuelo debido a una galería de fotos que compartió con una mujer que es su amiga. Sin embargo, algunos internautas no están de acuerdo con que ella exprese su amor de esa forma y tampoco creen que las poses sean las mejores para hacer públicas.

Navarro recientemente sostuvo un encuentro con los reporteros y a ellos les terminó diciendo: “Con quien sea que me tome fotos, voy a causar revuelo, así que ¡cuidado!”.

Esto desató rumores y especulaciones en las redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a comentar sobre la supuesta relación entre ambas. Sin embargo, hasta el momento solo se ha pronunciado Silvia, mientras que Rubelia Castillo en el post le escribió: “Te amo. Y agradezco a la vida tenerte siempre”.

“¡FELIZ CUMPLE mi @rubelia! Puras risas, sonrisas, amor, salud, abundancia, paz, retos, metas, viajes, sorpresas lindas, bailes, disfraces, amigos, amantes, besos y apapachos te sean dados para que este año sea de los mejores. TE AMO”, fue parte del mensaje que le dedicó la actriz.

Seguidores opinan de la foto de Silvia Navarro

“¡Ya va! No entendí ¿son pareja o amigas? Porque yo adoro an mis amigas, pero NO les digo que las amo”, “¿Mi actriz favorita es lesbiana?”, “Normalicen apapachar a sus amigas y dejen el morbo”, “Pareja o no, es su vida, no la de ustedes, déjenlas ser lo que quieran”, “Siempre se ha sabido y eso no debe ser un motivo para discriminarla”, “Que sea lo que quiera ser, eso no le daña a ninguno de nosotros”, “Que pena que sus amigos no sean amorosos con muchos de aquí”, “Qué afán el de la sociedad de querer sexualizar todo”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

