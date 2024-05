Victoria Ruffo defendió a Lucerito Mijares tras ser fuertemente criticada por su aspecto físico

Victoria Ruffo expresó su admiración por el talento y la trayectoria de Lucerito Mijares, resaltando su dedicación y esfuerzo para alcanzar sus metas en la industria del entretenimiento. Además, destacó su carisma y humildad, valores que considera fundamentales en la vida de una persona.

La actriz también mencionó que es importante valorar a las personas por lo que realmente son, por sus cualidades y aptitudes, y no por su apariencia física. Para la actriz, la belleza exterior no es más que un complemento que puede desvanecerse con el tiempo, pero el talento y la personalidad son cualidades que perduran.

“¡Qué horror! No deberían de criticarla. El talento lo trae, canta divino; tiene un ángel maravilloso. Es muy amiga de mi hijo y, en un evento que tuvo él, estaba (Lucerito Mijares). Platicamos tan a gusto, tan linda chica. Lo más importante de ella es que es una niña que tiene mucha seguridad. La verdad, lo que opinen o dejen de opinar [de ella] la demás gente, se nota, que le viene valiendo toneladas; se le resbala. Y creo que eso es porque tiene a su familia; porque su mamá, su papá, su gente que está alrededor la apoyan y la quieren. Tiene una seguridad bárbara; eso me encanta de ella”, le respondió a Berenice Ortiz.

La reconocida actriz mexicana invitó a sus seguidores a apreciar y reconocer el trabajo de Lucerito Mijares, así como el de cualquier otra persona que destaque en su ámbito profesional, más allá de cualquier otro aspecto superficial.

Ruffo concluyó su mensaje destacando la importancia de valorar y respetar a los demás por sus logros y virtudes, promoviendo así una sociedad más justa y equitativa donde se reconozca el talento y el esfuerzo de cada individuo.

“Todos podemos engordar, adelgazar. Bueno y el pelo que tiene. Ella tiene un pelazo. Tiene un talento bárbaro y la felicito“, añadió durante la exclusiva.

Lucerito Mijares responde a las críticas

“Me da exactamente igual (los rumores) porque sé que no es verdad. Yo amo a los hombres, he estado enamorada de muchos hombres, respeto a las mujeres, respeto a los hombres, pero es como si me dicen que me voy a quedar pelona, pues no”, expresó frente a los medios de comunicación.

