Victoria Ruffo no invitó a Eugenio Derbez al baby shower de su nieta y él responde si quería ir o no

A pesar de no asistir a los respectivos baby showers, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se han mostrado muy emocionados por la llegada de la pequeña Tessa, compartiendo en redes sociales mensajes de felicitaciones y buenos deseos para José Eduardo y Paola. Ambos han demostrado estar en buenos términos y listos para apoyar a su hijo en esta nueva etapa de su vida.

El hecho de ambos actores no tratarse, pues no terminó siendo un impedimento para celebrar dos baby shower por separado y con invitados completamente diferentes. A su vez, los dos igualmente no han dejado de expresar lo emocionados que están por la pronta llegada de Tessa, aunque saben que se tendrán que reencontrar.

“Nuestro baby fue muy sentimental, muy emocional, muy para adentro y luego vino la otra parte de karaoke y amigos y demás. Este era más familia y era como para hacerlo mucho más espiritual”, dijo en el espacio de entretenimiento ‘Venga La Alegría’. Además, respondió si le habría gustado asistir a la celebración que hizo Ruffo y expresó que: “No, yo (no)…”.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez seguramente se reencontrarán en el nacimiento de su nieta. Crédito: Mezcalent

La dulce espera de Tessa ha unido aún más a la familia Derbez, quienes están ansiosos por conocer a la nueva integrante y brindarle todo su amor y cariño. Sin duda, la llegada de un bebé siempre es motivo de alegría y celebración, y en este caso, no es la excepción.

“Esa sí va a ser una experiencia paranormal, pues sí, nos va a tener que juntar y vernos, ni modo que no“, fueron las declaraciones que dio el actor a ‘De Primera Mano’, tras saber que en cualquier momento tendrá que ver a Victoria cuando nazca la bebé.

Eugenio, conocido por su talento en la pantalla grande y chica, está emocionado por ser abuelo por primera vez y está listo para disfrutar de esta nueva etapa junto a su familia. Sin duda, la llegada de Tessa traerá mucha felicidad y amor a la vida de todos.

