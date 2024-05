Osmel Sousa a Migbelis Castellanos sobre lo mal que la hizo sentir: “Esa página está pasada”

Migbelis Castellanos hace pocos días habló con Rodner Figueroa de lo que vivió en un certamen de belleza en su país natal. Sin embargo, Osmel Sousa no se quedó de manos atadas y en exclusiva para ‘People en Español’ le respondió: “Esa página está pasada, le quiero decir que ya se olvide de eso, que si fui fuerte, (pero) ella también (era) bien joven para comprender lo que hacía falta para ese momento. Siempre quería que las Miss Venezuela quedaran en las cinco (finalistas) yo trabajaba para eso”.

“A lo mejor fui muy fuerte, tal vez era muy joven para recibir esos regaños y esas formas en las que yo le decía las cosas. Era una cosa de trabajo nada personal. Nunca me había pasado algo así, pero claro, nunca había tenido una candidata que tuviera 18 años. Todo fue porque yo quería que ella quedara entre las primeras. Esa página está pasada, le quiero decir que ya se olvide de eso, que si fui fuerte ella también (ella era) muy joven para comprender”, agregó el anterior presidente de la organización Miss Venezuela.

La modelo Migbelis Castellanos mencionó lo mal que la hizo sentir Osmel Sousa.

“Claro que sí, si yo la veo ahora, digo: ‘Qué lástima que esta niña no estaba así como está ahora para Miss Universo’. Ahora está fabulosa, la veo en los programas y está espectacularmente bella”, dijo durante la exclusiva ofrecida sobre un posible reencuentro.

¿Qué dijo Migbelis Castellanos de Osmel Sousa?

“La gente me conoció con esta etiqueta de que yo era la Miss gorda porque Osmel decía, en todos los titulares de Venezuela durante 2013 y 2014, que había aumentado de peso. Que cuando fui a Miss Universo no gané porque estaba gorda y un sinfín de cosas que no supe cómo manejar en ese momento”, expresó la conductora a Rodner.

“Lo que más me dolió fue la llamada de un productor de Venevisión para decirme que ya que se estaba diciendo estaba gorda, que por qué no usaba eso a mi favor y me pesaban al aire, en el programa matutino, y hacían de eso un reality. (Me dijo) ‘al final del día tú vas a adelgazar; entonces, lo que vas a ganar es popularidad y la gente va a ver cómo tú pierdes peso. Y hacemos un miniskecht, tú te montas en la balanza, Osmel llega te quita la corona y la banda, y luego te la entrega cuando llegas al peso’. Dije tajantemente que no”, manifestó.

