Migbelis Castellanos contó la difícil situación que vivió por Osmel Sousa en el Miss Venezuela

Migbelis Castellanos es un ejemplo de determinación, perseverancia y autoconfianza, demostrando que no hay límites para alcanzar tus sueños, sin importar las críticas o los obstáculos que puedas enfrentar en el camino. Su historia es una inspiración para todos aquellos que luchan por ser aceptados tal y como son.

La venezolana recientemente sostuvo un encuentro con Rodner Figueroa, donde abordaron diversos temas y ella no perdió la oportunidad de mencionar todo lo que le tocó vivir junto a Osmel Sousa, y es que los malos comentarios siempre estuvieron a la orden del día y reveló algunos detalles.

“La gente me conoció con esta etiqueta de que yo era la Miss gorda porque Osmel decía, en todos los titulares de Venezuela durante 2013 y 2014, que había aumentado de peso. Que cuando fui a Miss Universo no gané porque estaba gorda y un sinfín de cosas que no supe cómo manejar en ese momento”, comenzó diciendo durante la conversación que sostuvieron.

Sin embargo, las cosas para ella se terminaron tornando mucho peor: “Me dolían mucho. Lo que más me dolió fue la llamada de un productor de Venevisión para decirme que ya que se estaba diciendo estaba gorda, que por qué no usaba eso a mi favor y me pesaban al aire, en el programa matutino, y hacían de eso un reality. (Me dijo) ‘al final del día tú vas a adelgazar; entonces, lo que vas a ganar es popularidad y la gente va a ver cómo tú pierdes peso. Y hacemos un miniskecht, tú te montas en la balanza, Osmel llega te quita la corona y la banda, y luego te la entrega cuando llegas al peso’. Dije tajantemente que no“.

Para ninguno es un secreto saber que ‘el zar de la belleza’ es bastante exigente con las modelos que tiene bajo su responsabilidad. Por ello, Migbelis agregó que: “Delante de Osmel me hacía la dura. De hecho tengo una cita que está pendiente con Osmel de encontrarme. No me he sentado a conversar con él, eso sería fabuloso”.

Migbelis no solo es una reconocida modelo y presentadora de televisión, sino que también se ha convertido en una defensora de la belleza inclusiva y el amor propio. A través de sus redes sociales, comparte mensajes positivos y motivacionales, fomentando la aceptación de uno mismo y el empoderamiento de las mujeres.

Sigue leyendo:

· Latin AMAs: Migbelis Castellanos nos desvela los secretos de “Noche de Famosos”

· Migbelis Castellanos relata algunas vivencias que ha tenido con aplicaciones para citas amorosas

· Migbelis Castellanos hace pública una complicada experiencia que atravesó por su físico