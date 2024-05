Thalí García dijo el presunto monto que le ofrecieron para no decir más nada tras su batalla legal

Thalí García ha decidido contar todos los detalles de la situación que viene atravesando después de revelar unas supuestas irregularidades en Telemundo, donde llegó a mencionar que hasta habría sido drogada en ‘La Casa de los Famosos’.

Hace poco se conoció que sostuvo un encuentro con NBC y en definitiva no llegaron a un acuerdo. Además, ella compartió en Instagram un video donde se pueden apreciar diversos artículos en los que hablan de ella desde el momento en el que quiso escapar de la competencia.

“Está va por TODAS y TODOS los que se han tenido que quedar callados. Por l@s que no tuvieron ‘como’, por l@s que ‘no les creyeron’. ¡Esta va por mis amigos y colegas también!”, comenzó escribiendo en la publicación colgada hace pocos días.

La actriz de ‘El Señor de los Cielos’ se muestra firme en su determinación de luchar por sus derechos y hacer justicia ante las situaciones que se llegaron a registrar. Agradece el apoyo de sus seguidores y asegura que seguirá adelante, confiando en que la verdad saldrá a la luz y se cumplirán los objetivos.

“Cada vez que me tacharon de ‘loca’, ‘mentirosa’, cada vez que se burlaron de mi esposo, de mis hijos, de mi familia, cada humillación, la van a tener que pagar ELLOS: Los verdaderos acosadores y los verdaderos criminales. Gracias a mis colegas que no les dio miedo volver a levantar la voz y a los que sí, no se preocupen; los entiendo porque también estuve en ese lugar. Les puedo prometer que esto será un precedente que traerá beneficios para todos”, continuó diciendo en la publicación realizada.

Thalí una vez más sacó unos detalles a la luz y se trata de la cifra que le ofrecieron para que aparentemente no dijera más sobre el tema: “Sonorense que se respeta: sostiene con hechos lo que dice con sus dichos. Y aquí, a mucha honra. Les comparto lo que le respondí el último mensaje hace 2 semanas al abogado de NBC, cuando me quisieron callar’ con 170 mil dólares”.

Sigue leyendo:

· Thalí García no logró llegar a un acuerdo con Telemundo, y ahora todo está en manos de la ley

· Thalí García dice lo que ocurrió con su amistad entre Ariadna Gutiérrez y ‘La Divaza’

· ‘La Divaza’ habló de la denuncia que hizo Thalí García sobre ‘La Casa de los Famosos 4’