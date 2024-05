Ingrid Coronado explica que ella no fue la causa del quiebre entre su novio y Claudia Lizaldi

Ingrid Coronado mencionó que la relación entre ella y Germán Bricio comenzó de manera muy casual, ya que ambos se conocieron durante una entrevista y después de muchos meses salieron como amigos. Fue hasta después de un tiempo que surgió una conexión más profunda entre ellos y decidieron darle una oportunidad al amor.

“Cuando llegó Germán, mi actual pareja, hace un año, en mayo del año pasado a presentar un libro, yo no sabía quién era, porque yo no lo había buscado, lo había buscado mi equipo. En cuanto llegó a la cabina lo primero que me dijo fue: ‘Yo soy el novio de Claudia y te manda muchos saludos’. (Le dije): ‘Perfecto, muy bien, salúdamela también’. Se sentó, lo entrevisté por su libro y se fue“, reveló en ‘Sale El Sol’.

La mexicana de 49 años aprovechó para mencionar el mes en el que su pareja terminó con su ex: “En septiembre, él cortó con Claudia. Pasó septiembre, octubre, noviembre y en diciembre, yo recibo un mensaje por parte de Verónica del Castillo para decirme que quería presentarme un amigo suyo, me dijo su nombre, cuando me dijo su nombre lo primero que le dije fue: ‘¿No es el novio de Claudia?’, y me dijo: ‘No, ya cortaron’. En ese momento, ni Germán ni yo teníamos pareja, por lo tanto, nos quisimos dar la oportunidad de conocernos. Pasó diciembre, enero, febrero, nos estuvimos conociendo hasta que nos hicimos novios”.

Ingrid hasta la fecha ha rechazado todas las noticias falsas que han salido en su contra: “Sale una nota escandalosísima que cubrió todos los titulares de que yo me había metido en esa relación, en la primera persona que pensé fue en Claudia, porque dije: ‘No está nada padre que ella crea que cortó con Germán por mí’. Ellos tuvieron sus situaciones y yo no tuve nada que ver con eso“.

“Lo primero que hice fue agarrar mi celular y escribirle un mensaje diciéndole que, por el beneficio de su corazón, le iba a mandar esta información para que ella no creyera que había sido así. En ese momento le mandé el pantallazo del mensaje de Verónica en donde me estaba pidiendo eso con la fecha, el pantallazo del primer mensaje de Germán hacia mí”, agregó en el mencionado programa televisivo.

