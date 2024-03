Charly López asegura que el apartamento que compartió con Ingrid Coronado le pertenece

En los últimos días se han compartido nuevos datos sobre los dos casos legales que Ingrid Coronado lleva adelante. Uno de ellos es contra su ex Charly López, a quien le reclama el apartamento que compartieron en Ciudad de México.

López dio recientemente una entrevista al programa de televisión ‘Ventaneando’, donde da su versión de la historia y se muestra muy seguro de que tiene el caso ganado y que tiene a su equipo legal encargado de todo.

El cantante de 54 años dijo: “No la peleo, es mi casa. La que la está peleando es la señora, pero ahí lo ve mi abogada Margarita Gutiérrez que es la que lleva el caso. Yo ya no me meto en broncas porque luego abro mi bocota”.

López se muestra muy seguro, pues dice que el apartamento en Ciudad de México que le reclama Coronado es de él. Dice que la propiedad le pertenece a él desde hace 20 años, aunque ella dice que les pertenece a ambos porque la compraron juntos durante su relación, la cual duró desde 1998 hasta 2004.

Por otro lado, comenta: “No hay acuerdo, yo llevo 20 años viviendo ahí. Lo que es irreal es, que después de 20 años, reclamen una propiedad cuando se sabe que está pagada”.

Con esa declaración da a entender que ni siquiera hay intentos en la actualidad de llegar a un acuerdo fuera o dentro de los juzgados, han dejado todo el trabajo a las autoridades y a sus abogados. “Eso lo dejo en manos de las autoridades y yo mejor no me meto, pero creo que todo va a salir a mi favor”, sentenció.

La misma seguridad que transmitió López en Ventaneando se le vio a Coronado en el programa ‘Venga la alegría”. En su caso, la seguridad la muestra ante el caso que enfrenta con Anna Ferro, viuda de su exesposo Fernando del Solar.

Desde la muerte de Del Solar, Ferro y Coronado se han disputado el apartamento en Morelos donde el presentado pasó sus últimos meses de vina.

