Sofía Rivera rompió el silencio sobre Lucerito Mijares tras burlarse de ella en un programa

Sofía Rivera Torres explicó que en el programa se habló de Lucerito Mijares porque es una figura pública y, como tal, está expuesta a las críticas y comentarios. Aclaró que en ningún momento se buscó herir sus sentimientos, sino que simplemente se trató de dar una opinión sobre sus propias declaraciones a la prensa en días pasados.

La conductora también mencionó que entendía el enojo y la preocupación de los padres de Lucerito, pero aseguró que en ningún momento se trató de bullying o de una intención maliciosa. Además, se disculpó públicamente si los comentarios hicieron sentir mal a la joven, ya que esa no era la intención del programa.

“Creo que cuando estás tratando con gente adulta, que todos somos adultos, todos somos mayores de edad, pues le crees a la persona lo que está diciendo. Cuando una figura pública da unas declaraciones contando que a esa persona la confunden de pronto con hombre y que llega al cine y que le dicen: ‘Pásele joven’, creo que tú tienes que creerle siempre a la persona. Si la persona te está diciendo, a mí no me afecta, yo lo tomo con humor, yo me puedo reír de esto, a mí me parecería discriminación no creerle y no hablar de ella”, agregó durante la conversación sostenida con Adela Micha.

“A mí me parece que es una chavita, es una jovencita que apenas está en el juego público que es muy fuerte y que sí se vieron muy manchados. Y me extrañó de ti porque tienes un discurso feminista, las mujeres, etc”, añadió Rivera Torres en ‘La Saga’.

Además, se debe tener en consideración la importancia de la libertad de expresión en los medios de comunicación, y cómo es fundamental que exista un debate sano y respetuoso sobre los temas que generan polémica en la sociedad.

“Es muy desafortunado lo que pasó y sí nos dejó un mal sabor de boca en el sentido de que tanto Lucero como Mijares… son artistas que admiramos y que aplaudimos sus carreras y que quizá nos equivocamos en la forma, en el delivery, la forma en la que dices las cosas. Yo como mamá, también aplaudo lo que hizo Lucero y como mamá yo pienso que hizo lo que exactamente tenía que hacer”, expresó.

