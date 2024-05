Presentadores que se rieron de Lucerito le responden a Lucero: “Lo están llevando demasiado lejos”

Es comprensible que Lucero esté indignada por la situación que hubo con su hija Lucerito tras ser motivo de burla en México por unos conductores compararla con un hombre. Por ello, la actriz está en el derecho de establecer límites y tomar medidas para protegerla. La violencia verbal y el bullying no deben ser tolerados en ninguna circunstancia, y es importante que la sociedad en su conjunto asuma una postura de rechazo hacia este tipo de comportamientos.

“Ofrecimos la disculpa de la mejor manera que se nos ocurrió y en las redes sociales están ofendidísimos. Me importa, ya de verdad, muy poco“, expresó José Ramón San Cristóbal en ‘La corneta’ (Radiopolis).

“De postre, la mamá, Lucero grande nos puso un tuit ‘funados o cancelados para siempre’. Mira mi querida Lucero nosotros siempre hemos sido aquí más que amables en persona contigo, te conozco, a Manuel (Mijares), tu exesposo. Entiendo que cuando se trata de tus hijos la gente puede ofuscarse, pero ¿saben qué?, ya lo están llevando demasiado lejos, no es para tanto, no se insultó a nadie, no se le dijo nada a Lucero chica que amerite esta reacción, ya se les ofreció una disculpa y hasta ahí”, agregó el conductor.

LOS OBLIGAN A DISCULPARSE



Luego de que se mofaran de manera grotesca de Lucerito Mijares hace algunos días, el Estaca, Videgaray alias Hnos Vázquez y otra morra fueron obligados a pedir disculpas públicas. Jaja pobres PELMAZOS. Se les nota la cara de la regañada que les dieron. pic.twitter.com/eOL1mvfzT3 — Camarrada Memo (@gap_mar) May 8, 2024

Por otra parte, Eduardo Videgaray aprovechó para añadir: “Siempre he creído que si alguien se equivoca, y creo que si nos equivocamos, con todo respeto, hay que ofrecer disculpas y ofrecimos disculpas”.

Este tipo de bromas irrespetuosas no son aceptables en ningún contexto, y es importante tener en cuenta el impacto que pueden tener en la persona afectada. La disculpa pública es un primer paso, pero es crucial que se asuma la responsabilidad completa de las acciones y se trabaje para reparar el daño causado.

San Cristóbal manifestó que: “Quisiera reiterar y volver a ofrecerle a Lucerito nuestro cariño y una disculpa si es que le ofendió alguno de los chistes que hicimos. Un saludo tanto a Manuel Mijares como a Lucero madre, veo, por lo que puso en Twitter, que está muy enojada, yo no puedo hacer mucho por ti Lucero, si estás muy enojada se te va a tener que quitar solita porque no es para tanto”.

