Lucerito Mijares responde a conductores tras opinar de ella como si fuese un hombre

Lucerito Mijares demostró ser una joven fuerte y segura de sí misma al responder a estos comentarios con elegancia y madurez. Afirmó que no le afectaban los comentarios negativos y que estaba feliz con su apariencia y su forma de ser, y todo se registró luego que los reporteros quisieran conocer su opinión después que unos presentadores le dijeran que tiene aspecto de un hombre.

“La verdad me da igual, no me enteré mucho, pero vi ahí gente que comentó cosas muy lindas, lo cual agradezco muchísimo. Cada quien, si quieren comentar algo bueno, malo, me da igual. La verdad es que no me importa, que ellos estén bien, que yo esté bien, la verdad no me interesa”, respondió a la prensa.

La hija de Lucero y Manuel añadió que: “Afortunadamente, a mí no me afecta, para nada, pero creo que si se meten con alguna de mis amigas, mi mamá o familiares creo que ahí les puedo quemar el bosque”.

“Obviamente, me demuestran su apoyo al cien por ciento. No le queremos dar importancia a esto. Lo comentamos como familia sí, pero, nos dio igual, la verdad, nos dio muy igual. Allá ellos (Rivera Torres, Videgaray y San Cristóbal). Yo a ellos no los conozco, ellos no me conocen a mí, pero cuando los vea, (será algo) normal”, agregó sobre el conducta que toman sus padres con ella.

Conductores hablan de Lucerito Mijares

“Eso tiene sus ventajas. Si hay fila para el baño de mujeres ¿qué cuando no hay? Entras al baño de hombres y nadie te dice nada. No te preocupes Lucerito, no estás sola, a Wendy Guevara le pasa algo muy parecido todo el tiempo“, dijo Sofía Rivera haciendo referencia al aspecto físico de la cantante.

Sin embargo, Eduardo Videgaray fue mucho más fuerte: “Su papá le canta ‘bella….confusamente bello’. Acabo de destruir a Mijares, perdón. Puedes jugarlo a tu favor, Lucerito, hacer que te paguen tu trabajo como hombre, pero entrar gratis al antro como mujer”.

Lucero le envía un mensaje de apoyo a Lucerito Mijares

“Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás. Así es, ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente. No nos importan… Lo único que nos importa es apoyarnos y amarnos. Que vivan las mujeres y las personas que respetan a los demás”, escribió la actriz en la red social ‘X’.

