Maripily Rivera dice que Lupillo Rivera ha recibido información desde afuera de ‘La Casa de los Famosos 4’

En ‘La Casa de los Famosos 4’, una de las teorías que más ha circulado es que han intentado favorecer a Lupillo Rivera dentro del juego y de esto es algo de lo que ha hablado su principal rival: Maripily Rivera, quien considera que el cantante ha recibido información de afuera para ayudarlo a avanzar dentro de la competencia.

En una conversación con Rodrigo Romeh y Paulo Quevedo, la boricua afirmó: “Esta plataforma no la has aprovechado para nada, han conocido aquí un Lupillo guerrillero, un Lupillo que es de lo peo, un Lupillo pandillero, qué feo”.

¿Lupillo Rivera ha sido favorecido en ‘La Casa de los Famosos 4’?

Previo a esto, la artista decía que hubo un momento raro en el que el hermano de Jenni Rivera se le acercó y le dijo que en el exterior la situación no andaba bien.

“Y cuidado y si se me para y le digo que intentó manipularme porque sabe que las cosas están malas afuera, claro que están mal, porque tú las estás haciendo mal, tú sabes por tus estrategias malas, falsas, llenas de mentiras”, sostuvo.

En redes sociales hubo muchas reacciones por estas declaraciones de Maripily Rivera. Algunos mensajes que se leyeron fueron: “Lupillo está muy fuerte, aunque en YouTube le están haciendo campañas feas”, “Y tal vez por eso dijo lo de que su hija le hizo señas o que sé yo, y él dijo que pensaba algo iba mal y que no sabía si salir…. Yo lo que pienso es que tiene miedo de perder y por eso dice que quiere salir… ¡Tiene miedo de perder! ¡Excusas!”.

Otros escribieron: “Literal el mejor comentario, yo no conocía a ese señor y para mí eso es lo que el me parece que es”, “Maripili tiene razón, si no es pandillero, actúa como uno, no tiene formación de hogar, es vulgar, pero él le deseó que Maripili se enfermara, ¿qué más quieren?”.

Dentro del reality show, Lupillo Rivera ha sido bastante controversial, pues aunque a algunos les gusta su participación, también ha recibido el rechazo de muchos televidentes, sobre todo por su molestia luego de que Ariadna Gutiérrez se negara a tener un amorío con él.

Sigue leyendo:

· La Casa de los Famosos 4: Confirmado, el tercer lugar se llevará $50,000 dólares

· La Casa de los Famosos 4: Rodrigo Romeh le gana a Lupillo Rivera y se convierte en primer finalista

· La Casa de los Famosos 4: Atacan a Carlos Adyan por favorecer a Aleska en su pelea con Geraldine