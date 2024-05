Adolescente de Georgia arrestado por presuntamente matar a un niño de 11 años: la policía busca a otros dos jóvenes

La Oficina de Investigación de Georgia (GBI, por sus siglas en inglés) en conjunto con la Oficina del Sheriff del Condado de Paulding informaron sobre el arresto de un joven como presunto responsable de la muerte de un niño de 11 años, el pasado 29 de abril. Las autoridades indicaron que otros dos jóvenes que estuvieron involucrados en el accidente continúan prófugos.

Este martes 14 de mayo, el GBI arrestó y acusó a Osman Sesay Jr., de 18 años, originario de Hiram, por ser uno de los presuntos responsables de la muerte a tiros de Zander Whatley, de 11 años, de Douglasville, Georgia, explicaron en un comunicado

Osman Sesay fue encontrado el 11 de mayo en una parada de tráfico en Carolina del Norte, por el momento están en espera de su extradición a Georgia, dijo el Sheriff en su perfil de redes sociales.

La víctima fue alcanzada por una bala

El 29 de abril de 2024, la Oficina del Sheriff del condado de Paulding pidió al GBI que investigara el accidente. Alrededor de las 11:00 de la noche, los agentes del Sheriff respondieron a la calle de Ruth Way en referencia a múltiples disparos.

Zander Whatley fue alcanzado por una bala, cuando llegaron los servicios de emergencia, al niño lo trasladaron a un hospital local donde más tarde fue declarado muerto.

Zander Whatley, de 11 años, fue alcanzado por una bala. Foto: Obituario Funeraria FK Jones

La policía también emitió órdenes de arresto por estar involucrados en la muerte del menor de edad, a los jóvenes, Al-Hamid Ibrahim Kuyateh y Nazier Lloyd Anderson, ambos de 19 años. El Sheriff alertó que los dos sospechosos son peligrosos y están armados.

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos está ayudando en la búsqueda y la detención de los sospechosos. GBI anexó que la investigación está activa y sigue en curso.

Una vez que se complete la investigación, el expediente del caso se entregará a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Paulding para su procesamiento.

A Zander le gustaba el fútbol, el beisbol y cantar

Zander Whatley nació el 11 de mayo de 2012, era estudiante de quinto grado en la escuela primaria Hal Hutchens, donde era un orgulloso miembro del Consejo Estudiantil, es como lo describen en su obituario de la funeraria FK Jones. Además, de decir que le gustaba el fútbol, el beisbol, cantar y convivir con sus amigos.

Le sobreviven sus padres, Shareeda Dorsey y Jermaine Whatley Zander, y sus hermanos: Amiyah, Tadasha, Wryleigh, Wraygan, Zabrion, Javin, Jemarion, Zavian, JTayvious, Wrylin y Wryan.

Las autoridades piden que cualquier persona que tenga información que se comunique con la Oficina del Sheriff del condado de Paulding al 770-443-3047.

También lo pueden hacer a la Oficina de Investigación Regional del GBI en Calhoun. O enviar sugerencias anónimas llamando al 1-800-597-TIPS (8477), en línea en gbi.georgia.gov/submit-tips-online, o descargando la aplicación móvil See Something, Send Something.

Sigue leyendo: