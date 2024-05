Ganador de los $1,350 millones del Mega Millions es demandado por su familia

Ganar la lotería puede ser un acontecimiento transformador, abriendo oportunidades sin precedentes y eliminando preocupaciones financieras. Para aquellos que han estado luchando económicamente, el premio puede proporcionar estabilidad, permitiendo la realización de sueños y la ayuda a seres queridos.

Sin embargo, la repentina riqueza también puede ser una carga emocional y social. La presión para administrar adecuadamente los fondos, junto con las expectativas y demandas de familiares, amigos y desconocidos, pueden generar estrés y conflicto.

Justamente eso es lo que le ha ocurrido a un hombre de Maine, quien a finales de 2023 se convirtió en noticia al adjudicarse un premio de $1,350 millones de dólares en el Mega Millions, el cual solo vino a desencadenarle una serie de conflictos legales.

El ganador no ha podido disfrutar de su buena fortuna, ya que su expareja, de nombre Sarah Smith, no cumplió un acuerdo que ambos establecieron para garantizar que el hombre pudiera mantenerse en el anonimato, lo que derivó a una demanda en contra de la mujer por violar ese acuerdo de confidencialidad.

Pero ahora, al ganador de este histórico premio del Mega Millions está inmiscuido en un nuevo conflicto legal, ya que algunos familiares lo han demandado por no querer compartir su premio con ellos.

¿De qué trata la demanda en contra del ganador de los $1,350 millones del Mega Millions?

De acuerdo con información publicada por New York Post, recientemente salió a la luz una nueva disputa que enfrenta este hombre de Maine, la cual gira en torno a las presuntas promesas incumplidas del ganador de compartir el premio con sus seres queridos.

De acuerdo con documentos judiciales recientes, Smith afirma que fue él quien primero compartió la noticia de su victoria en el Mega Millions con la familia, y no fue ella quien se los dijo, como él alega. El padre del ganador también respalda esta afirmación, declarando que su hijo les informó sobre su fortuna antes de detallar sus planes para el dinero.

“En febrero o marzo de 2023, mi hijo vino a mi casa… y nos informó a mí y a mi esposa que había ganado una gran cantidad de dinero en la Lotería del Estado de Maine”, escribió su padre en los documentos judiciales.

Sin embargo, a pesar de las promesas hechas por el ganador, incluida la creación de un fondo fiduciario de un $1 millón y el apoyo financiero para los gastos médicos de su familia, estas no se han materializado. Esta situación ha provocado tensiones dentro de la familia con el ganador, supuestamente cortando el contacto con su padre después de que este expresara su decepción por las acciones de su hijo.

“Le dije… ‘Tú no eres el hijo que conocí'”, escribió su padre en el expediente. “Se enojó y me llamó ‘dictador’ e ‘imbécil’. No he vuelto a saber nada de mi hijo desde entonces y él no ha hecho nada de (las) cosas que prometió”, añade el texto.

El ganador, por su parte, argumenta que su relación con su familia se vio afectada después de revelar su victoria sin que ellos firmaran un acuerdo de confidencialidad, y niega haber compartido detalles sobre cómo planeaba utilizar el dinero.

