Ana Gabriel comparte video desde el hospital para informar que contrajo influenza

La cantante Ana Gabriel fue hospitalizada de urgencia después de la presentación que ofreció en Santiago de Chile, debido a un severo cuadro de influenza. También informó que pospondrá su segundo concierto en la Arena Movistar de ese país y reprogramará las fechas para Paraguay y Brasil.

A través de su cuenta de Instagram, la mexicana subió un video en el que aparece desde la cama de un hospital, para sincerarse con sus admiradores, asegurando que le costó bastante trabajo realizar su último concierto.

“Como pueden darse cuenta, amigos, tuve que venir después del concierto a urgencias, por eso es que me ven maquillada, y di positivo a influenza. Tengo que tomar reposo para poder cumplir como debe de ser a ustedes, público querido”, expresó la cantante.

Mira aquí el video de Ana Gabriel

La intérprete de “Luna” aseveró que el show que tenía programado el 15 de mayo se llevará a cabo el próximo 20 de mayo, el cual forma parte de su gira internacional con la que celebra 50 años de carrera.

“Tengo que cumplirle a Santiago, tengo que cumplirle a Paraguay y tengo que cumplirle a Brasil, pero tengo que guardar reposo un par de días“, informó.

Para finalizar, Ana Gabriel agradeció las muestras de cariño y el apoyo que recibió del público chileno en su show.

“Les agradezco la noche que me dio Santiago, su comprensión, su voz, su corazón, su amor. Pero sobre todo, la complicidad a lo que me estaba pasando. Fue un gran esfuerzo para mí, pero ustedes me llenaron de tanto amor que logré salir. No como hubiera querido, no como se lo merecen”, aseguró.

Sigue leyendo:

· Ana Gabriel se disculpa tras ser criticada por comentarios políticos en pleno show

· Ana Gabriel le dedicó unas palabras a Yailin ‘La Más Viral’ y ella rompió en llanto durante el show

· Ana Gabriel es criticada por su maquillaje y dicen: “Pensé que le sangraban los ojos”