Belén Soto muestra con orgullo su apartamento en Ciudad de México

La actriz y escritora chilena Belén Soto ha anunciado en su cuenta de Instagram que oficialmente se ha mudado a Ciudad de México, aunque no dio muchos detalles, se puede presumir que se debe a compromisos laborales. Se sabe que algunos de los proyectos tienen que ver con el cine.

Aunque también se debe tomar en cuenta que la decisión viene poco después de que anunciara su separación de Branko Bacovich, lo que quiere decir que también está dispuesta a iniciar una nueva vida.

En su momento Soto dijo en Agricultura TV: “Influyó, quizás, porque Branko no deseaba tanto salir del país y para mí eso era lo que más me motivaba. No me gusta quedarme siempre en mi zona de confort”.

Ahora, ha compartido un corto video en Instagram donde se le ve muy feliz en medio de su nuevo apartamento. Escribió: “Y dicen que los cambios siempre son buenos, y hoy comienza una nueva etapa en mi vida. Bienvenido sea mi primer hogar en Ciudad de México”.

La nueva propiedad es bastante amplia, pero por los momentos está completamente vacía. Se puede asumir que hay grandes ventanas, pisos de madera y paredes de color blanco.

A través de sus historias de Instagram, Soto prometió a todos sus seguidores que iría montando el proceso de decoración de la residencia. Sin duda podrán mucha atención y esmero en encontrar todos los elementos perfectos para decorar.

Por los momentos no se conoce cuál es la ubicación exacta del apartamento, pero seguro es en uno de los edificios más modernos de la capital mexicana.

Hay que resaltar que toda esta experiencia seguro servirá como inspiración para la escritora chilena, ella es muy conocida por libros como ‘Mujer Power’ y ‘No te lo mereces’.

Sigue leyendo:

• Consuelo Duval evitó que la empleada que robó su casa fuera a la cárcel

• Poncho de Nigris encuentra importantes recuerdos durante su mudanza

• Maribel Guardia confiesa que la regañaron por tener las cenizas de su hijo en casa