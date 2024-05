El ex pelotero dominicano Nelson Cruz es nombrado asesor especial de MLB

El final de la pasada temporada trajo consigo el retiro de uno de los peloteros latinos más destacados de los últimos años. Pues el dominicano Nelson Cruz puso fin a su carrera en las Grandes Ligas luego de 19 años.

Pero para el ahora ex pelotero no será el fin de su vínculo con el béisbol. Pues ahora Cruz tendrá un nuevo rol en el deporte, aunque esta vez no será con ninguna franquicia sino directamente con la Major League Baseball.

Y es que Nelson Cruz fue nombrado este viernes como asesor especial de operaciones de la MLB. El ex pelotero de 43 años se enfocará principalmente en todo lo relacionado al béisbol latinoamericano, especialmente en su natal República Dominicana.

Nelson Cruz jugó durante 19 temporadas en las Grandes Ligas. Crédito: AP

“Nelson Cruz es una voz respetada en el juego, cuyo servicio sobresaliente a los jóvenes y los necesitados en la República Dominicana le ameritó el Premio Roberto Clemente”, dijo en un comunicado el Comisionado de MLB, Rob Manfred.

“Nelson es un apasionado a la hora de hacer crecer el juego y mejorar los temas para los jugadores y para nuestro deporte en general. Será un recurso para mucha gente en nuestro juego, especialmente en la República Dominicana”, explicó el máximo dirigente de la MLB.

Por otro lado el propio Nelson Cruz comentó en el comunicado que se siente muy feliz de seguir trabajando en el béisbol y tomará como un gran reto esta nueva etapa en la que pertenecerá a la Oficina del Comisionado.

“Estoy extremadamente contento de unirme a Major League Baseball. Desde que firmé en la República Dominicana como adolescente, me han apasionado los temas que afectan dicho país y al juego en general. Estoy emocionado de trabajar con la Oficina del Comisionado y con la oportunidad de trabajar con jugadores jóvenes al compartir lo que he aprendido desde que firmé en 1998”, comentó Cruz.

Cruz vistió el uniforme de los Texas Rangers, Baltimore Orioles, Seattle Mariners, Minnesota Twins, Tampa Bay Rays, Washington Nationals y San Diego Padres durante sus 19 años en las Grandes Ligas.

Además dejó número de por vida como sus destacados 464 cuadrangulares, 2,053 hits y 1,325 impulsadas. Este rendimiento lo harán aparecer en las papeletas de las votaciones al Salón de la Fama en 2028.

Sigue leyendo:

· Dominicano Ronel Blanco es suspendido 10 juegos por usar sustancias ilegales para mejorar el agarre

· Trevor Bauer insinúa que el comisionado de MLB le está negando su regreso a las Grandes Ligas

· “Nos gustaría verlo aquí el resto de su carrera”: Dueño de Yankees sobre la continuidad de Juan Soto