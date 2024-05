Fernando Ortiz se lamenta por la derrota de Rayados: “Parezco el malo de la película”

El director técnico de Rayados de Monterrey, Fernando ‘Tano’ Ortiz, se encuentra en medio de un grave problema luego de la derrota que sufrió su equipo 0-1 ante la Máquina de Cruz Azul en el partido de ida de las semifinales del torneo Clausura 2024 de la Liga MX; este hecho ha generado que se genere la duda sobre su volverá a quedar eliminado en la sexta semifinal que disputa en el balompié azteca.

Durante la conferencia de prensa posterior al partido contra los cementeros el estratega reconoció que se convertirá en “el malo de la película” en caso de no lograr la clasificación a la final debido a que todo gira en torno a él al ser el director técnico y de caer eliminados estaría manteniendo una negativa racha sin poder alcanzar el título de campeón de la Liga MX.

“Es un deporte, ¿no? Y ese deporte a veces existen tres resultados. En este caso hay una derrota donde todos estamos en una situación que a nadie le gusta perder. Estamos ante una oportunidad del día domingo para poder revertir la situación. Yo confío y creo muchos de mis jugadores en que podemos ir a la Ciudad de México y hacer un buen partido y hacer esa diferencia de gol. Y en lo personal es volver a reiterar y volver a repetir, pareciera como si yo fuera el malo de la película. No, calma, calma, no todo gira por lo que a mí me puede pasar. Y esta pregunta es la primera y van a pasar diez y van a pasar mismos y otra vez yo. No. Es un deporte. Yo estoy tranquilo. Estoy con la preocupación de querer revertir la situación”, expresó.

“Sí, hay que reconocer que en el primer tiempo no competimos. En el segundo tiempo sí tuvimos un cambio de actitud y tuvimos chance para poder empatarlo. Cuando digo tranquilo de mi parte es porque todo gira sobre mí. Si paso una Semifinal, a eso llamo a la tranquilidad. Tengo a los jugadores capacitados e inteligentes para poder revertir la situación”, agregó Tano Ortiz en sus declaraciones.

Para finalizar, el estratega de Rayados de Monterrey afirmó que sus jugadores sufrieron un fuerte bajón anímico en la primera mitad del encuentro ante Cruz Azul y por este motivo se dedicó a impulsarlos para la segunda mitad; asimismo destacó que trabajará en esto para mantener así los estándares altos de cara al partido de vuelta.

“El momento clave es cuando nos convierten el gol y los jugadores se me cayeron un poco, estaban caídos… en el segundo tiempo les dije lo que consideraba para cambiar la situación. No (no lo veo complicado), ha habido partidos donde se han revertido marcadores más abultados”, finalizó.

