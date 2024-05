Henry Martín asegura que no está molesto por no ser convocado para la selección mexicana

El delantero estelar de las Águilas del Club América, Henry Martín, aseguró que no tiene ningún tipo de molestia por no haber sido convocado para formar parte de la selección mexicana dirigida por Jaime Lozano para lo que será la participación del equipo en la Copa América 2024 que se celebrará en los Estados Unidos a partir del próximo 20 de junio hasta el 14 de julio; asimismo detalló que esta medida beneficia al Tri al incluir una importante camada de jugadores jóvenes para ir favoreciendo el cambio generacional del equipo.

Estas declaraciones las realizó Henry Martín ante diversos medios de comunicación al ser cuestionado sobre sus sensaciones ante este motivo de dejarlo fuera de sus filas; a pesar de estar molesto consideró que es una buena oportunidad para que los jóvenes jugadores puedan sumar minutos junto a grandes figuras de la selección mexicana y de otros países debido a que es uno de los torneos más importantes del planeta.

“No, no, no, no, para nada (está molesto), es algo que se tenía que hacer y que tienen que seguir insistiendo, llevando jóvenes que también puedan mostrarse. Es una gran competencia la que se viene y que con mucho orgullo tienen que respetar al país”, expresó el artillero en sus declaraciones.

Recordemos que la estrella del conjunto de Coapa se convirtió en una de las grandes ausencias de la lista de buena fe presentada por Jaime Lozano hace unos días como parte de los posibles convocados para participar en la Copa América 2024; en esta prelista también faltaron nombres históricos como los goleadores Hirving ‘Chucky’ Lozano, Raúl Jiménez y el guardameta Guillermo Ochoa.

Para finalizar, el jugador azulcrema habló sobre la llave de semifinales del torneo Clausura 2024 de la Liga MX que están disputando las Águilas contra las Chivas Rayadas de Guadalajara; en el encuentro de ida terminaron con un marcador de 0-0 y ahora tendrán que luchar por conseguir su pase a la final en el encuentro de vuelta.

“Ser pacientes, creo que es la clave, ser pacientes, jugar mejor. Hoy no dimos, creo, el mejor partido que pudimos haber dado, pudimos haber manejado mejor el juego. No fue así, hay que ser autocríticos y para el sábado hacer mejor las cosas”, resaltó.

“En general, en América siempre hay críticas, hay exigencias, hay exigencia máxima. Sabemos dónde estamos, sabemos que siempre que la afición y la prensa quiere que ganemos los partidos, a veces no se puede y también importa mucho el rival. Hoy Chivas juega, hace su partido, nosotros el nuestro. No dimos lo mejor, pero nos vamos con un buen sabor de boca”, finalizó Henry Martín.

